"Gigi Becali e al doilea tată pentru mine!" Fostul jucător de la FCSB dă cărțile pe față

FCSB își menține șansele la titlu, deși fața echipei e brăzdată cu tot felul de probleme. Leo Strizu a făcut recent declarații uluitoare despre felul în care se petrec lucrurile la formația patronată de Gigi Becali, iar Mihai Pintilii mai are trei etape de ispășit din suspendare.

Lipsită de un lider în teren după plecarea lui Florin Tănase și cu schimbări de neînțeles - cum a fost cazul lui Malcom Edjouma la Arad, 1-3 cu UTA -, FCSB are evoluții oscilante deși beneficiază de un lot cu jucători cu mare potențial, cum sunt Octavian Popescu, Darius Olaru, Andrea Compagno sau Florinel Coman.

Florin Tănase, mesaj sensibil în privința lui Becali

Fostul căpitan al roș-albaștrilor, Florin Tănase, acum la Al Jazira, a dezvăluit că nu a tăiat punțile de legătură cu Gigi Becali, omul de afaceri care nu a mai luat titlul în Liga 1 din 2015, de când FCSB era condusă de pe bancă de Constantin Gâlcă.

În prezent, după plecarea lui Leo Strizu, FCSB nu are antrenor cu licență. Tănase a comentat subiectul care stârnește discuții aprinse.

„Ţin legătura cu nea Gigi, vorbim la o săptămână sau două. Am rămas în relaţii foarte bune cu dânsul. Nu am vorbit despre subiectul acesta, ce antrenor va aduce, cu licenţă. Relaţia cu nea Gigi e una foarte bună. Am rămas în relaţii foarte bune. Pot să zic că este al doilea tată pentru mine, m-a ajutat foarte mult. Îmi doresc ca anul acesta să câştige campionatul”, a declarat Florin Tănase, potrivit As.ro.

4 milioane de euro e cota lui Tănase

15 selecții a strâns Tănase la națională

Două goluri a marcat pentru națională Tănase

28 de ani e vârsta fostului căpitan de la FCSB

„Mereu urmăresc meciurile lor. Îmi pare rău de ultimul rezultat de la Arad. Au avut şanse să facă 2-1 şi să câştige meciul. Cum adică fără antrenor? Au antrenor. Este Pintilii. FCSB joacă un fotbal foarte bun în momentul de faţă. Cu siguranţă poate să ia campionatul. Au un meci acasă şi după aceea urmează playoff-ul. Dacă îşi vor menţine forma aceasta, sunt sigur că pot câştiga toate meciurile", a adăugat Florin Tănase, pentru sursa mai sus menționată.