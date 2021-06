Gigi Becali, anunt de ultima ora despre negocierile cu Ondrasek! "Eu nu mai aduc jucatori care doar sa ia bani si atat"

Patronul FCSB a vorbit despre incercarea de a-l inregimenta pe atacantul ceh.

Dupa ce s-a despartit de Vukusic si Buziuc, FCSB nu are solutii pentru zona centrala a atacului, iar bucurestenii s-au orientat catre Ondrasek, atacantul ceh legitimat la Viktoria Plzen, cu care mai are contract pana in 2023. Patronul vice-campioanei anunta ca a negociat cu fotbalistul si asteapta un raspuns de la acesta.

"Am negociat azi cu el! El a cerut un contract valabil doi ani, eu i-am spus ca-i ofer doar pe un an. Daca nu va fi de acord, aia e. Dar nu cred. Voi avea raspunsul lui final in seara asta, eu cred ca ne-am inteles.



Daca va juca 70% din meciurile viitorului sezon, atunci automat contractul i se va prelungi cu inca un an. Eu nu mai aduc jucatori care doar sa ia bani si atat. Vrei la FCSB, trebuie sa muncesti si sa demonstrezi ca ai valoare!”, a declarat Becali, potrivit digisport.