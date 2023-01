Deși mai mulți oameni din fotbalul românesc i-au recomandat în repetate rânduri să numească specialiști la echipă și să nu mai intervină în deciziile pe care antrenorii ar trebui să le ia, Gigi Becali refuză vehement ideea și oferă drept argumente performanțele din cei 20 de ani.

Gigi Becali: "Am făcut cele mai mari performanțe din România. Cei care zic să aduc specialiști să își pună pofta în cui"

Printre performanțele enumerate de Gigi Becali se numără vânzarea lui Dennis Man la Parma pentru 11 milioane de euro, numeroasele calificări în grupele Ligii Campionilor sau semifinala de Cupa UEFA din sezonul 2005/2006.

"Azi dimineață am văzut că s-au făcut 20 de ani de când am preluat Steaua. Am intrat în fotbal, am spus atunci că o să aduc Real Madrid și zicea Ioanițoaia că sunt nebun. Am vândut un jucător cu 11 milioane de euro (n.r - Dennis Man), asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Am vândut jucători cu 9-10-11 milioane de euro.

Am jucat în grupele Ligii Campionilor mai mult decât toate echipele din România, am făcut cea mai mare performanță pe care n-a făcut-o nimeni după Revoluție - semifinale de Cupa UEFA. Eu zic că am făcut ceva în fotbalul ăsta. Așa că ăia care zic să aduc specialiști, eu zic să-și pună pofta în cui, ei să-și vadă de treaba lor, iar eu de treaba mea", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: "Ne batem la titlu cu CFR Cluj"

În ceea ce privește prezentul, Gigi Becali este convins că lupta la titlu din acest sezon se va da între FCSB și CFR Cluj, chiar dacă pe locurile fruntașe mai sunt Farul sau Rapid.

"Aveam 21 de puncte de primul loc, acum avem numai 4. E mare lucru! Din punct de vedere valoric, eu zic că avem cel mai valoros lot. CFR are un lot foarte puternic și cred că ne vom bate cu ei. Așa cred eu, nu vreau să subestimez pe nimeni, e părerea mea", a mai spus Becali.