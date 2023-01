Gigi Becali a dat lovitura! Basarab Panduru: „El va fi următorul portar al naționalei”

Ştefan Târnovanu a revenit în poarta FCSB-ului, după ce în finalul anului 2022 a trebuit să-i cedeze buturile lui Andrei Vlad, din cauza unei accidentări.

Deși portarul vicecampioanei nu a făcut un meci strălucit, arătându-se nesigur în câteva rânduri, Basarab Panduru este de părere că Gigi Becali a făcut o alegere bună când i-a oferit un contract, în 20202, și că acesta va ajunge titularul din poarta naționalei României, dacă va arăta în continuare forma dinainte de accidentare.

„Târnovanu? Eu ţi-am spus acum un an... La Sibiu pentru prima dată de când mă uit la el îl văd nesigur. Dar dacă arată cum a arătat... am zis clar că o să fie următorul portarul al naţionalei. E altfel. E gen Niţă”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Târnovanu, emoții la primul meci după accidentare

Ștefan Târnovanu a revenit în poarta FCSB-ului în primul meci oficial din 2023, cel cu FC Hermannstadt, încheiat cu victoria vicecampioanei, scor 1-0.

„Un meci foarte greu, am întâlnit o echipa care a stat bine în teren. Cu puţină sansă am reuşit să nu primim gol şi să marcăm. Am văzut şutul lui Petrişor în poartă, mă bucur că a lovit bara. E o luptă strânsă, şi Farul şi CFR sunt echipe bune, urmează meciurile directe cu ei. Dacă vom avea două victorii, cu siguranţă ne apropiem şi lupta va fi şi mai strânsă.

A fost o revenire bună, pentru că nu am primit gol. Vlad a evoluat foarte bine, e serios şi muncitor, şi-a făcut treaba bine. E o concurenţă bună pentru amândoi, când nu e unul, e celălalt şi echipa se poate baza pe noi. (n.r. Cine dă indicaţiile de pe bancă?) Nu aş vrea să discut acest subiect, indicaţiile s-au auzit foate puţin, fanii au făcut o atmosferă foarte frumoasă.

E foarte importantă victoria, aveam nevoie mare, venim după o perioadă de două săptămâni în care am fost plecaţi de acasă. Aveam nevoie pentru moral şi pentru tot ce urmează”, a spus Ştefan Târnovanu după meciul cu Hermannstadt.