Gigi Becali a dat din nou din casă: „Mi-a zis că antrenorul i-a enervat pe jucători! Nu le arde ălora de asta...” 

Patronul de la FCSB e nemulțumit de echipa sa, dar și de situația în care a ajuns fotbalul românesc. Gigi Becali a spus că principala problemă pleacă de la modul în care se pregătesc jucătorii, dar și de la antrenori, care nu reușesc să pregătească o echipă corespunzător, dând doar două exemple din România de tehnicieni care fac o treabă bună: Gheorghe Hagi și Dan Petrescu.

Gigi Becali face noi dezvăluiri „din vestiarul” FCSB

Gigi Becali a accentuat părerea sa, argumentând că a discutat recent cu cineva despre un fost antrenor de-ai săi, care „i-a enervat” pe jucători din cauză că a făcut o ședință de pregătire tactică mult prea lungă. FCSB își caută antrenor după ce Nicolae Dică și-a dat demisia, în urma înfrângerii cu U Cluj, nemulțumit de declarațiile patronului, care îl acuza direct pentru prestațiile slabe ale echipei.

„De unde să aduci antrenor că nu ai de unde. Nu știu să facă, a văzut el la Mourinho și la Klopp că fac tactică. Aia pot să facă tactică. Păi, tu crezi că pot să facă? Pentru ce faci mă tactic? Că de exemplu, mi-a zis cineva, nu vreau să îi mai dau numele că a zis să nu spun, dar a fost un antrenor care a făcut 45 de minute tactic, i-a enervat pe jucători, că ălora nu le arde de tactică, le arde de fotbal, după ce că i-a enervat pe jucători a pierdut și 45 de minute din timp. Nu a câștigat nimic. De ce nu mai faci încă 45? Păi, dacă i-ai enervat pe jucători. Cele mai bune antrenamente cu mingea, cum mi-a zis mie Hagi, așa îl păcălești, cu mingea.

Le dau mingea, jucați cu mingea. Poate Petrescu mai face așa, dar știu că spunea MM că îi încarcă prea mult. El i-a zis că nu a văzut niciodată, de când e în fotbal un fotbalist prea antrenat”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

Nicolae Dică, decis să își dea demisia după meciul cu Rapid

„Dacă nu spunea nimic patronul, rămâneam să câștig cu Rapidul și după plecam orice se întâmpla. Aveam ambiția de a pleca după o victorie. Voiam să las echipa pe loc de play-off și două jocuri mai puțin. Am vrut să plec pentru că simțeam că nu sunt ok acolo. Nu mai contează în ce fel.

Puteți să puneți mâine un titlu frumos în ziar: 'Nicolae Dică, un an și 8 luni la Steaua, 20 de milioane de euro'. Play-off Champions League, primăvara europeană, acum grupe Conference League. Puneți titlu mare: 'Dică slab, 20 de milioane'. Patronul a zis că vrea să câștige bani. Cu Nicolae Dică ați câștigat bani, înseamnă că nu-s așa slab. N-am simțit același lucru pe care l-am simțit la început.

Când am intrat în Europa am simțit alte lucruri. Nu vreau să comentez mai mult. Nu sunt genul care să meargă într-un loc și să dau în anumite persoane. Relațiile cu MM sunt foarte bune, am discutat azi când am plecat, i-am spus ce m-a deranjat, eu așa sunt”, a dezvăluit Nicolae Dică la Orange Sport.