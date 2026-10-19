„Gigi a spus clar!” Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul iernii la FCSB

Finanțatorul roș-albaștrilor l-a oferit la schimb pe Aymen Boutoutaou (adus în vară de la Sochaux pentru 1.300.000 de euro), plus încă 800.000 de euro, însă fotbalistul oltenilor a refuzat propunerea.

„Nu (n.r. - FCSB nu mai e interesată de Nsimba). A spus Gigi clar că nu mai e interesat”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.

În urma acestui refuz, clubul bucureștean caută un alt atacant central în această iarnă la cererea lui Gigi Becali, deși antrenorul Laurențiu Reghecampf i-a transmis că nu mai are nevoie de jucători noi.