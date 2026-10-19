„Gigi a spus clar!” Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul iernii la FCSB

„Gigi a spus clar!” Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul iernii la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a precizat că FCSB a renunțat definitiv la aducerea lui Steven Nsimba de la Universitatea Craiova, Gigi Becali pierzându-și interesul pentru vârful francez.

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Finanțatorul roș-albaștrilor l-a oferit la schimb pe Aymen Boutoutaou (adus în vară de la Sochaux pentru 1.300.000 de euro), plus încă 800.000 de euro, însă fotbalistul oltenilor a refuzat propunerea.

„Nu (n.r. - FCSB nu mai e interesată de Nsimba). A spus Gigi clar că nu mai e interesat”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.

În urma acestui refuz, clubul bucureștean caută un alt atacant central în această iarnă la cererea lui Gigi Becali, deși antrenorul Laurențiu Reghecampf i-a transmis că nu mai are nevoie de jucători noi.

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Doar 51 de minute în ultimele cinci meciuri

Rezervă cu Getafe, Nsimba a bifat doar 51 de minute în ultimele cinci partide ale Universității Craiova (19 cu Csikszereda și 32 cu Corvinul). Deși au apărut zvonuri că vârful este nemulțumit și vrea să plece în străinătate, Pavel Badea a negat existența unui conflict la club.

„Nsimba, din nefericire, traversează o mică scădere de formă, care poate fi izvorâtă și pe fondul informațiilor apărute despre acest schimb. Cred că își va reveni jucând. Trebuie să îi dai încredere. Dacă nu-i dai minute, intră într-o perioadă fără formă prelungită. Ar fi păcat să nu i se dea în continuare credit și să fie lăsat în acest con de umbră. Nu mi-au venit informații că ar fi într-o stare de conflict cu antrenorii. Poate fi o frustrare pentru că nu joacă. El e un tip cu personalitate, cu caracter”, a zis Pavel Badea, potrivit DigiSport.

Cotat la un milion de euro pe Transfermarkt, Steven Nsimba are opt goluri în 17 meciuri în acest sezon și mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara anului 2028.

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