"Gigi a refuzat 23 de milioane de lire!" Transferul COLOSAL al lui Man cu care Becali putea sa dea lovitura! Unde ar putea ajunge jucatorul FCSB-ului

Dennis Man (22 ani) putea pleca de la FCSB in vara, insa mutarea nu s-a mai realizat.

Agentul jucatorului, Anamaria Prodan-Reghecampf a vorbit despre interesul lui Norwich pentru Dennis Man si a dezvaluit oferta mare pe care Gigi Becali a avut-o pe masa pentru jucatorul FCSB-ului, insa a refuzat-o.

"Dennis Man valoreaza acum 10 milioane. Gigi Becali a avut oferta asta, dar a refuzat. Gigi Becali a refuzat 20 de milioane pentru Man si Coman, plus bonusurile astea. A refuzat de 4 ori suma asta. Oferta de la Norwich ajungea la 23 de milioane de lire, adica 25 de milioane cu tot cu bonusuri. Man poate pleca pe bani foarte multi in Italia, Spania, Germania. Daca iei 10% dintr-un viitor transfer e bine. 30% e mult", a spus Anamaria Prodan pentru ProSport.

"Probabil a fost frustrat ca nu l-a luat Radoi la nationala!"

Impresarul a vorbit despre forma de zile mari pe care jucatorul sau o arata in ultimele meciuri pentru FCSB, cand a fost decisiv si a inscris cate 3 goluri.

De asemenea, Anamaria Prodan a vorbit si despre faptul ca nu a fost convocat la nationala mare de Mirel Radoi.

"Cresterea lui Man i se datoreaza si lui Neubert. Vine selectionerul Romaniei U21 si ii spune ca e urmasul lui. Vine Mutu si ii spune asta lui Man. El e unic in Romania in momentul asta. Este exemplar unicat acum, de ce? Si-a dat seama ca e extraordinar, dar ca trebuie sa munceasca de 5 ori mai mult ca sa nu dezamageasca.

Este unic din toate punctele de vedere. Nu a iesit din cuvantul parintilor lui, are businessul lor, incearca si ii merge. Are alte preocupari. Nu stie de cluburi, nu il intereseaza. Nu se gandea nimeni ca nu o sa fie luat la nationala de Radoi. Probabil a fost frustrat… Eu daca eram selectioner nu as fi luat jucatori care nu evolueaza la echipele de club. Dennis Man este mai tehnic decat Mutu", a spus Anamaria Prodan.