CRAIOVA - VIITORUL: Un nou derapaj din partea oltenilor! Cartu: "De Nooijer e un NEGRU frumusel, chiar e simpatic, nu ca altii" 

Sorin Cartu il apara pe Nicusor Bancu, acuzat de rasism la meciul cu Viitorul.

Derby-ul dintre Craiova si Viitorul s-a incheiat cu un scandal imens. Catalin Anghel, secundul lui Hagi, dar si Bogdan Tiru, au acuzat jigniri rasiste la adresa olandezului Bradley de Nooijer din partea lui Nicusor Bancu. Sorin Cartu spune ca niciun arbitru si nici observatorul nu au auzit nimic, iar capitanul Craiovei neaga vehement. Si Cartu a avut un derapaj.



Sorin Cartu: De ce sa-l cred pe Catalin Anghel? Il cred pe Bancu!

"Am coborat la vestiare si am vorbit direct cu Bancu, mi-a zis ca nu e adevarat. Il cred pe Bancu, de ce sa-l cred pe Anghel? A fost surescitat tot meciul, a injurat si arbitrul si l-a dat afara. Pierdeau meciul, isi cautau scuze in alta parte.

Sunt imagini, televiziunile pot sa faca zoom sa observe daca baiatul a zis asa ceva. Nu cred, ca au fost discutiile alea si imbranceli si ce cuvinte intre ei, se poate, dar este arbitru de rezerva, Sovre, e al patrulea arbitru si e primul care intervine intr-o busculada la marginea terenului. E observator, e centralul, se poate comunica.

Daca arbitrul n-a auzit, de ce sa spuna cum vrea Catalin Anghel. Ce spune Viitorul trebuie sa fie clar? Vad ca i se face un proces lui Bancu, noi i-am facut un proces de intentie Viitorului cand Seroni i-a rupt piciorul lui Bancu? Am facut ca a fost intentionat, ca a vrut? Asa si acum, au fost discutii la marginea terenului, sunt alte intentii", a spus Sorin Cartu la PROX.



Sorin Cartu: Bradley de Nooijer e un negru frumusel!



In incercarea de a-l apara pe Bancu, presedintele Craiovei a avut si el un derapaj.

"Dupa mine e un negru frumusel, cum il cheama, De Nooijer. Mi-e simpatic, arata bine, nu se compara cu ala. De ce sa scoatem ideea asta de ce a transmis Anghel. Anghel, Tiru, luam de bine ce spun ei, ii avantajeaza o situatie din asta, sperau sa fie o eliminare, cine stie la ce s-au gandit in momentul ala.

Piti o sa-l intrebe tot pe Bancu, daca mi-a zis ca nu a rostit cuvintele alea, credeti ca lui o sa-i spuna altceva? Nu cred ca m-a mintit pe mine, eram intre patru ochi, recunoastea daca era. Dar omul mi-a spus ca nu.

LPF si FRF sa investigheze, pentru mine conteaza ce s-a scris in raportul de joc al observatorului, el sta acolo intre banci, apoi e arbitrul, e asistentul, al patrulea arbitru. Cine sa investigheze? Ei erau acolo pe gazon", a spus Cartu la PROX.



Bogdan Tiru: Bancu l-a facut pe De Nooijer cioara imputita!

Cei de la Viitorul l-au acuzat pe capitanul Craiovei de rasism intr-un incident petrecut in timpul partidei dintre Craiova si Viitorul, scor 3-1.



"Am inceput meciul foarte bine, am dominat prima parte a meciului, dar s-a intors meciul dintr-o data. Pacat, am incercat sa jucam, chiar daca terenul a fost cum a fost am incercat sa construim. Nu vreau sa ma leg de arbitraj, dar nu se poate ca in prima repriza un capitan de echipa sa ii zica lui Brad cioara imputita", a spus Tiru.