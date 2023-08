Cel mai valoros fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, a surprins la conferința de presă care a avut loc sâmbătă, înaintea partidei din etapa a a patra a Superligii. Farul o va întâlni duminică în deplasare pe Petrolul Ploiești, de la 18:15, într-o rundă în care Constantin Budescu nu va debuta pentru formația de la malul mării.

Hagi, patron și manager la Farul Constanța, a făcut mai multe trimiteri în cursul conferinței de presă către cei care-l critică și a lansat reproșuri fără destinatar.

În discursul la foc continuu, fostul decar al naționalei a avut și o solicitare. A cerut să nu mai fie supranumit "Regele". Hagi, campion cu Farul Constanța sezonul trecut, pretinde că va lasă locul de antrenor altui tehnician dacă va simți că nu mai reușește să obțină rezultatele compatibilie cu obiectivele sale.

"Regii au cravate, papioane!"

Iată ce a spus Hagi în conferința de presă desfășurată sâmbătă:

"Dacă nu o să lucrez aşa de bine, nu o să stau pe scaunul ăsta chiar dacă sunt patron sau acţionar. Atât timp cât cred că pot face treaba, da. Cât nu, las locul la altul.

Pentru că cu toţii putem fi înlocuiţi, nu există etern. Există ziua în care pleci, să nu uitaţi asta. Ăsta e ţelul meu, să construiesc ceva foarte bun în mediul în care stau eu. Să aduc prosperitate, să aduc performanţe şi muncă multă pentru că eu sunt făcut diin muncă.

De aceea nu-mi place să-mi spuneți Rege! Pentru că regii au cravată, au costum, au papioane!

Eu nu am, eu sunt pe teren, în trening. Partea de conducător nu este a mea. Trebuie să am grijă de ea şi am făcut-o şi cred că am făcut destul de bine, să nu spun foarte bine.

Noi suntem clubul din România care în ultimii 6 ani nu am adus niciun ban de acasă şi a ieşit pe profit. Un euro, poate, dar a fost. Un club stabil, ce o fi de acum vom vedea. Nu poţi să ştii ce va fi. Depinde de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Noi suntem degetul mic. Muncim pentru România să producem jucători, sau să facem performanțe”.