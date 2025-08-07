Ghinion pentru Cristi Manea! Anunțul făcut de Rapid după ce fundașul a anunțat că vrea să plece

Manea a fost introdus spre finalul primei reprize din Rapid - FC Botoșani 2-1, în locul accidentatului Răzvan Onea. Cvintuplul campion al României a oferit o pasă decisivă la primul gol al lui Antoine Baroan, iar la interviul de după joc a spus că și-ar dori să plece la altă echipă în această vară pentru a evolua mai mult.



Cristi Manea și Răzvan Onea s-au accidentat în Rapid - FC Botoșani

La trei zile după meci, Rapid a anunțat că Manea a suferit o fractură la mână în timpul meciului cu FC Botoșani, iar fundașul va fi supus unei intervenții chirurgicale.



De asemenea, Răzvan Onea, și el accidentat împotriva lui FC Botoșani, a fost diagnosticat cu entorsă.



Având în vedere că i-a pierdut pe cei doi fundași laterali, la următorul meci al Rapidului, contra celor de la Oțelul Galați, ar putea apărea Christopher Braun (34 de ani) în primul 11.



"Actualizări medicale după meciul cu FC Botoșani



Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.



Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile.



Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!", a transmis Rapid.

