Ghinion pentru Cristi Manea! Anunțul făcut de Rapid după ce fundașul a anunțat că vrea să plece

Cristi Manea (27 de ani) a anunțat după ultimul meci că își dorește să plece de la Rapid în această vară pentru a putea juca mai mult și a reveni la echipa națională.

Manea a fost introdus spre finalul primei reprize din Rapid - FC Botoșani 2-1, în locul accidentatului Răzvan Onea. Cvintuplul campion al României a oferit o pasă decisivă la primul gol al lui Antoine Baroan, iar la interviul de după joc a spus că și-ar dori să plece la altă echipă în această vară pentru a evolua mai mult.

Cristi Manea și Răzvan Onea s-au accidentat în Rapid - FC Botoșani

La trei zile după meci, Rapid a anunțat că Manea a suferit o fractură la mână în timpul meciului cu FC Botoșani, iar fundașul va fi supus unei intervenții chirurgicale.

De asemenea, Răzvan Onea, și el accidentat împotriva lui FC Botoșani, a fost diagnosticat cu entorsă.

Având în vedere că i-a pierdut pe cei doi fundași laterali, la următorul meci al Rapidului, contra celor de la Oțelul Galați, ar putea apărea Christopher Braun (34 de ani) în primul 11.

"Actualizări medicale după meciul cu FC Botoșani 

Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile.

Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!", a transmis Rapid.

Cristi Manea: ”Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba!”

La finalul meciului, Cristi Manea a anunțat că își dorește să plece de la Rapid, nemulțumit că și-a pierdut statutul de titular și nu mai joacă la fel de mult cât și-ar dori, lucru care, în opinia sa, îi va pune în pericol și convocarea la echipa națională.

Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut, dar e normal, când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva.

Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri.

Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Cristi Manea la finalul jocului. 

