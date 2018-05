Interviu cu omul care vrea sa-i fure Cupa Craiovei: "Am trait o mare bucurie cand am dat gol cu FCSB!"

Craiova - Hermannstadt, finala Cupei Romaniei, se vede duminica la PRO X, de la ora 21:00. De la 17:00, PRO X transmite finala de la U19, FCSB - Dinamo.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Daca e sa comparam fotbalul din Romania cu o persoana, putem asemana foarte rapid ”sportul rege” cu un batranel care tanjeste dupa vremurile sale de aur. Stie ca sunt de mult trecute, dar se zbate. Se zbate pentru ca mai are o speranta tinuta vie de cei care vin din urma. Anul trecut ”nepotul” care si-a facut bunicul mandru a fost Viitorul, dar anul asta pare sa fie anul celor de la Hermannstadt. Au promovat in Liga 1 si joaca finala Cupei Romaniei, dar acest lucru nu era posibil fara aportul unuia dintre remarcatii sezonului.

Duminica, ora 17:00 // FCSB - Dinamo, finala Cupei Romaniei U19, in direct la PRO X



Am vorbit cu Stefan Blanaru, atacantul care incet, dar sigur iese din intunericul ligilor inferioare si incepe sa se obisnuiasca cu lumina reflectoarelor. Are 29 de ani, iar in sezonul viitor are sansa sa-i faca pe toti oamenii de fotbal importanti din Liga 1 sa regrete ca nu l-au descoperit mai devreme. Pentru ca Stefan si-a indeplinit intr-un final visul, iar din sezonul viitor o sa-l vedem jucand in Liga 1.

”Visul meu este sa joc in Liga 1”



Ce nebunie faci daca Hermannstadt castiga Cupa printr-un gol marcat de tine?

Inca nu stiu ce nebunie voi face (o sa ma gandesc pana duminica) :). Dar sunt sigur ca o sa fiu foarte fericit!

Unde iti doresti sa evoluezi in sezonul viitor? Am citit in presa despre un interes din partea celor de la Dinamo…

In sezonul viitor vreau sa raman la Sibiu, dar daca o sa am oferte de la alte echipe o sa le analizez si o sa iau cea mai buna decizie.

Ce ai simtit cand ai marcat contra FCSB-ului?

Bucurie!

