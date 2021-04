Revenire de ultima ora la FCSB! Un titular s-a recuperat si s-ar putea sa joace impotriva Academicii Clinceni! Ce "obstacol" mai exista

Dupa ce a fost nevoita sa joace fara cativa titulari impotriva celor de la Botosani, acum FCSB primeste intariri.

A doua etapa a playoff-ului o va gasi pe FCSB cu un titular revenit in lot si posibil introdus in teren, anunta Digisport. Conform sursei citate, Andrei Miron a revenit la antrenamente si ar putea fi apt de joc pentru meciul cu Academica Clinceni, asta daca o noua verificare pe care o va face acesta, mai exact miercuri, va da unda "verde" folosirii lui in a doua partida a playoff-ului.

Initial s-a crezut ca ruptura musculara suferita de Miron este mai grava, insa acesta s-a recuperat rapid si daca totul va iesi asa cum se asteapta medicii echipei, el va fi pe foaia de joc pentru partida de joi. Totusi, pentru Toni Petrea va fi o bataie de cap pentru viitorul apropiat, mai ales ca inlocuitorul fundasului central a fost Denis Harut, care a fost a laudat atat de Gigi Becali, cat si de presa sportiva, avand o evolutie foarte sigura si care ii poate garanta locul de titular pentru urmatoarele partide, alaturi de Iulian Cristea.

FCSB este prima in clasament, insa are doar un punct peste CFR si 6 peste Craiova, lupta urmand sa se dea, probabil, pana in ultima etapa. Bucurestenii incearca sa intrerupa seria CFR-ului, care a castigat ultimele 3 campionate si a pus stapanire pe trofeul Ligii 1, cel putin pana la proba contrarie.