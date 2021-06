Gabriel Torje ii ia apararea lui Tamas: "Indiferent de ce facea Gabi noaptea, a doua zi nu se tinea nimeni cu el la antrenament!"

Gabriel Tamas si Gabi Torje au jucat impreuna atat la Dinamo, cat si la echipa nationala.

In perioada petrecuta la Dinamo, Torje si Tamas, noul presedinte al FC Voluntari, au devenit prieteni buni.

Torje crede ca Tamas este un profesionist, in ciuda pasiunii sale pentru viata de noapte. Intr-un interviu acordat pentru Antena Sport, acesta a vorbit despre ziua in care a intrat in vestiatrul dinamovist si s-a intalnit cu Tamas:

"Cand am venit in vestiar prima data, Tamas nu ne halea de nicio culoare. Noi eram figuranti, cu pantaloni din aia lasati. Ce e cu astia, ma? Asa zicea. Dupa, cand a vazut cum suntem, a devenit fratele nostru. Mi-a spus dupa ca prima data zicea: 'Mama, ce-mi vine sa-l bat pe piticul asta!'.

Nu confundam distractia cu sportul. Cand era vorba de antrenament, era antrenament. Toata lumea vorbeste de Gabi ca nu stiu ce. Indiferent de ce facea Gabi noaptea, a doua zi nu se tinea nimeni cu el la antrenament.

Eu eram unul din aia care alerga si imi era greu sa ma tin cu el. Gabi avea si cate o luna, doua cand nu punea alcool in gura. El are momentele lui, trebuie sa-l lasi o zi, doua ca-si revine el".