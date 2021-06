Ramos si-a gasit echipa dupa despartirea de Real Madrid! E la un pas de PSG

Sergio Ramos a anuntat ca sezonul recent incheiat a fost ultimul petrecut in tricoul lui Real Madrid.

Fundasul si fostul capitan al galacticilor va semna cu PSG, conform publicatiei AS. Cotidianul spaniol scrie ca Sergio a fost ofertat de cele doua rivale din Manchester, City si United, insa oferta primita de la clubul din capitala Frantei a fost mult peste din punct de vedere financiar.

Pe langa salariul tentant, Ramos si familia sa sunt atrasi de Paris, astfel ca decizia nu este una dificila. Se pare ca Ramos a fost contactat de sefii lui PSG imediat dupa conferinta de presa in care si-a anuntat despartirea de Real. Partile s-au inteles repede si Ramos e asteptat sa semneze pe 2 ani.

Castigator al Cupei Mondiale (2010) si dublu castigator al EURO (2008,2010), Ramos a ajuns la Real in 2005, de la Sevilla. Alaturi de "los blancos" s-a impus de patru ori in Champions League, de cinci ori in La Liga sau de patru ori la Campionatul Mondial al Cluburilor. In total, Ramos a adunat 26 de trofee in cariera.

671 de meciuri, 101 goluri si 40 de pase de gol a adunat Ramos pentru Real, in 16 ani petrecuti la clubul din capitala Spaniei. Pentru selectionata a jucat de 180 de ori, marcand 23 de goluri. EURO 2020 este primul turneu final la care acesta nu evolueaza de la Cupa Mondiala din 2005. A jucat la patru Cupe Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018) si la trei editii ale EURO (2008, 2012, 2016).