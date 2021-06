UEFA a hotarat! Cererea activistilor LGBT si a Consiliului din Munchen a fost respinsa! Allianz Arena nu va fi luminata in culorile curcubeului!

Germania - Ungaria se joaca la Munchen. Stadionul nu va fi luminat in culorile LGBT, asa cum voiau activistii si autoritatile bavareze.

Decizia nationalei Germaniei de a imprima pe banderola de capitan a lui Neuer curcubeul LGBT a creat controverse, iar UEFA s-a autosesizat si a deschis o ancheta. In cele din urma, atat conducatorii fotbalului german, cat si portarul echipei nationale nu au primit nicio sanctiune.

Germania va primi vizita Ungariei in ultimul meci din Grupa F. Activistii LGBT si autoritatile din Munchen au facut o cerere pentru ca stadionul lui Bayern sa fie luminat in culorile curcubeului. Ar fi vrut sa dea "un semnal care sa sustina libertatea societatii noastre", dupa cum a argumentat Markus Soder, unul dintre liderii locali.

Aceasta propunere a bavarezilor vine la o saptamana dupa ce Guvernul Ungariei a adoptat o lege in care interzice schimbul de informatii cu scopul de a promova homosexualitatea sau identitatile de gen non-binare in randul persoanelor de sub 18 ani.

UEFA s-a declarat impartiala, asa ca a decis ca stadionul sa nu ia forma unui manifest LGBT la Germania Ungaria. Totusi, arena va fi luminata in culorile curcubeului, in semn de solidaritate cu miscarea LGBT pe 28 iunie, cand stadionul nu va gazdui niciun meci.

"UEFA este o organizatie neutra din punct de vedere politic si religios. Avand in vedere contextul politic specific, dupa o decizie luata de Parlamentul Ungariei, UEFA este nevoita sa respinga cererea", este comunicatul oficial emis de UEFA.