Gabi Tamas, presedinte-jucator la FC Voluntari! Declaratii savuroase: "Nu-s la Survivor!" Parteneriat nou cu o firma celebra de echipament sportiv

Tamas isi va continua si activitatea de jucator.

Cu un CV bogat la activ, Gabi Tamas pare ca incet dar sigur se indreapta spre finalul carierei, avand deja onorabila varsta de 38 de ani. Fostul international a acceptat propunerea de a fi presedinte-jucator la FC Voluntari, iar declaratiile sale au fost ca de obicei savuroase.

"Numai zambete pe buze, inseamna ca sunteti multumiti. Este o onoare pentru mine sa fiu presedinte al unui club de fotbal. Cand te apuci de fotbal, te gandesti mereu, poate o sa joci la un Mondial, la un European, apoi te gandesti daca poti conduce un club. Uite, soarta m-a facut si presedinte. Vom incerca sa schimbam, nu putem multe din prima, dar incet, incet, vom face ceva maret la Voluntari.

Sambata sunt jucator, avem meci, apoi imi iau costumul si vin sa explic in fata dumnevoastra ce s-a intamplat. Sunt jucator pe teren, presedinte dupa ce termin antrenamentul. Nu pot sa ma duc in vestiar si sa ii spun lui Mister sa se dea mai incolo. El este seful! O sa fiu vocal, dar n-o sa ma vedeti pe mine la televizor, la emisiuni, sa dau explicatii, ca nu-s la Survivor!



Lucrurile nu au fost chiar normale la Voluntari, dar spre normal. Intarzierile nu au fost foarte mari. Noi, jucatorii, oricum suntem plangaciosi. Nu e nicio problema, banii s-au dat mereu la Voluntari. Au avut cateva intarzieri. Ma amendez si pe mine daca fac ceva rau. Sunt langa ei, joc alaturi de ei. Cand am plecat de acolo, sunt altfel de om. Nu am ce sa fac. Asta este postul care mi s-a dat", a spus Gabi Tamas in cadrul conferintei de presa organizate de FC Voluntari.

FC Voluntari a semnat un contract valabil doua sezoane cu sponsorul tehnic Nike. Odata cu acest parteneriat, clubul ilfovean si-a schimbat din temelii imaginea. Cele doua randuri de echipamente urmatorul campionat sunt realizate din materiale reciclabile, cu o tesatura speciala, care ajuta la reglarea temperaturii. Tricourile de acasa sunt bleu, iar cele din deplasare aurii.

"Suntem onorati ca cei de la Nike au ales sa isi asocieze imaginea cu noi. Dupa cum ati observat cu noua sigla si noile culori, s-a lucrat foarte mult la acest parteneriat. Ne-am dorit foarte mult sa ne aosciem imaginea cu cel mai puternic sponsor tehnic din Romania, dar si din lume. Sunt doua randuri noi de echipamente, cel de acasa este bleu, si cel auriu, gold, de deplasare.

Avem ca obiective sa nu mai traim emotiile din sezoanele precedente si, de ce nu, sa accedem in play-off. Totodata, ne dorim o colaborare pe termen lung, nu doar pentru cei doi ani de contract semnati. Sper ca cei de la Nike sa fie multumiti de performanta sportiva", a spus Bogdan Balanescu.