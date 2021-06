E oficial! Gabi Tamas, presedinte-jucator la FC Voluntari! Clubul a facut anuntul momentului

Gabi Tamas, 37 de ani, este noul presedinte al celor de la FC Voluntari.

In paralel cu noua postura, acesta isi va continua cariera de fotbalist.

"Conducerea Clubului FC Voluntari, formata din membrii Consiliului de administratie, a decis astazi numirea lui Gabriel Tamas in functia de presedinte al clubului.

In varsta de 37 de ani, Gabi Tamas este unul dintre cei mai experimentati jucatori de fotbal din Romania.

Cu 66 meciuri in nationala Romaniei si peste 100 de prezente in trei dintre campionatele de top ale Europei, numirea acestuia in dubla functie, de presedinte-jucator, va reprezenta un atu semnificativ pentru echipa noastra in viitorul sezon.

Conducerea clubului va fi astfel formata din trio-ul Gabriel Tamas - Bogdan Balanescu - Bogdan Niculaie.

Domnul Ioan Andone ,o figura emblematica a sportului romanesc , va prelua o functie pe masura experientei impresionante a domniei sale, cea de presedinte al Consiliului consultativ al sportului la nivelul orasului Voluntari.

Mult succes, tuturor!

Mult succes, Gabi!

Suntem ferm convinsi ca vei aduce performanta in domeniul administrativ, asa cum ai adus si vei mai inregistra pe teren!", se arata in comunicatul oficial al gruparii ilfovene.