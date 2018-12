Fotbalistul din Liga 1 care i-a facut cadou de Craciun mamei sale o masina! Cum a reactionat! FOTO

"Iti multumim ca ai fost mereu alaturi de noi", e mesajul jucatorului.

Gardos nu a uitat de unde a plecat, iar de Craciun s-a intors la Satu Mare cu o masina pentru mama lui. "Craciun fericit, mama! Iti multumim ca ai fost mereu alaturi de noi!", e mesajul postat de Gardos pe Facebook, alaturi de o imagine cu momentul in care mama fotbalistului isi primea cadoul impachetat intr-o funda rosie.

Gardos a revenit in Romania la Craiova, insa nu i-a mers asa cum astepta. In aceasta iarna, fostul fundas de la Southampton isi cauta un angajament in alta parte.

Gardos a fost vandut in Anglia de FCSB pentru 6 milioane de euro. O accidentare grava l-a tinut departe de gazon timp de 2 ani!

POLI IASI IL VREA PE GARDOS!

Presedintele lui Poli Iasi a anuntat ca vrea sa-l transfere pe Florin Gardos de la CSU Craiova in aceasta iarna.

”Am discutat cu conducerea clubului CSU Craiova si avem acordul pentru a negocia cu Florin Gardos. Este un fotbalist foarte bun, un baiat de caracter si ni l-am dori in Copou, mai cu seama ca postul de fundas central este unul deficitar in acest moment. Asteptam ca Florin sa revina in tara din strainatate si vom incepe tratativele cu el. Speram sa ajungem la un acord”, a declarat presedintele Leonid Antohi.