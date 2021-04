"Au retrogradat cluburi si mai mari si nu a mai fost o tragedie!" Dinamo, facuta praf de un fotbalist de nationala

Alexandru Albu a vorbit inaintea meciului cu Dinamo din etapa a doua din playout-ul Ligii 1.

Mijlocasul defensiv al celor de la UTA a spus ca nu considera o tragedie pentru fotbalul romanesc o eventuala retrogradare a echipei din Stefan cel Mare.

El a motivat prin faptul ca au existat de-a lungul istoriei cluburi din strainatate mai mari decat Dinamo care au mers in ligile inferioare si a spus ca daca echipa lui Uhrin Jr. va pierde in urmatoarele doua etape, ii va fi foarte greu sa se salveze de la retrogradare in acest sezon.

"Eu chiar stau in cartierul lor, langa stadionul Dinamo. Poate cu fratele meu, sa am vreo ambitie. Sa-l supar putin daca bat Dinamo, el e dinamovist. Dar nu, eu cu orice echipa joc am o ambitie personala pentru ca vreau sa castig.

Au retrogradat cluburi mai mari si nu s-a mai plans nimeni. De ce sa fie o tragedie? Daca acolo s-a ajuns? Asta e situatia, nimeni nu poate spune nimic. Stiti ce s-a intamplat in club! Pe noi n-ar trebui sa ne intereseze doar de noi. Tot se vorbeste, nu e bine sa te bagi in ograda altuia. Daca mai pierd unul sau doua meciuri, nu stiu daca mai pot scoate echipa de acolo. Se vor afunda de tot. Sa speram ca vor pierde prima data azi. De asta am venit aici! La victorie!", a spus Albu pentru Gazeta Sporturilor.

In luna noiembrie a anului 2020, Alexandru Albu a fost convocat in premiera de selectionerul Mirel Radoi la nationala Romaniei pentru meciurile cu Belarus, Norvegia, care nu s-a mai jucat pana la urma, si Irlanda de Nord.