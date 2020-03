Fundasul care a refuzat-o pe FCSB in vara isi motiveaza alegerea: "Faptul ca am mers la scoala m-a calit. Gandirea m-a ajutat sa iau aceasta decizie!"

Un fundas al CFR-ului a fost la un pas sa semneze cu FCSB in vara, insa mentalitatea nu l-a lasat sa puna pixul pe contractul ros-albastrilor.

Andrei Burca (26 de ani) este titular in defensiva CFR-ului si a dezvaluit ca a fost ofertat de FCSB in vara trecuta, inainte de se decide sa vina la Cluj.

Fundasul central al lui Dan Petrescu a ajuns cu CFR Cluj pana in saisprezecimile Europa League, cand au fost eliminati de Sevilla.

"Faptul ca am mers la scoala m-a calit, nu mi-a permis nicio secunda sa ma relaxez si m-a ajutat din punct de vedere psihic. Decizia de a refuza FCSB am luat-o datorita gandirii mele, 100%. Daca nu as fi avut aceasta gandire 'scolita', m-as fi gandit vara trecuta, probabil si acum, ca FCSB este mai bine vazuta decat CFR Cluj si normal ca m-ar fi atras mai mult. Faima de a fi la Steaua. Vezi oameni pe strada, multi tin cu FCSB si e alegerea lor. Daca mi-as fi dorit acea faima, de a iesi in fata si de a fi la televizor, sau a avea mai multi fani, cu siguranta as fi ales FCSB.

Dar eu mi-am dorit foarte mult sa merg la CFR Cluj pentru a lucra cu Mister, stiam ca am foarte multe de invatat, pentru a lucra cu acest grup de jucatori care aveau in spate campionate castigate. Cand am luat decizia in vara, mi-am dorit sa progresez in cariera, nu doar sa ma duc undeva si sa fiu saturat ca am ajuns la Steaua, sa fiu multumit de locul sau statutul pe care il am acum", a spus Andrei Burca la GSP Live.

Andrei Burca este evaluat la 2 milioane de euro, conform transfermarkt. Fundasul a ajuns in iulie 2019 de la CFR, cand clujenii au platit Botosaniului 200 de mii de euro in schimbul jucatorului.