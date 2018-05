"Fotbalist mai nesimtit ca Budescu eu n-am vazut". Caracterizarea facuta chiar de impresarul lui Budescu si cum reactioneaza mijlocasul la critici

Florin Lovin, impresarul lui Constantin Budescu, spune ca "n-a vazut fotbalist mai nesimtit".

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Florin Lovin i-a facut o caracterizare mai neobisnuita lui Constantin Budescu. Acesta a vorbit sincer despre jucatorul pe care il reprezinta, spunand ca fotbalistului nu prea ii pasa de ce spun altii despre el si nici de adversarii pe care ii are in fata.

"Fotbalist mai nesimtit ca Budescu eu nu am vazut. Pentru el nu conteaza cu cine joaca, isi pune ghetele cum stie el si face ce stie mai bine. Eu nu l-am vazut pe Budescu nicioda sa alerge 11 kilometri, asa cum a facut-o la Steaua", a spus Florin Lovin la Digi.

Lovin a mai adaugat ca Budescu are relatii bune cu toti coechipierii si nu este arogant.

"Intrebati orice jucator, de la orice echipa pe la care a trecut Budescu. El nu e arogant, el mentine atmosfera. Este un baiat extraordinar, nu are cum sa fie actor determinant in vestiar altfel decat in sensul pozitiv", a mai spus Lovin.