BREAKING NEWS | "Barcelona a anuntat-o pe Atletico ca plateste clauza lui Griezmann". Transfer urias

Sport Catalunya anunta ca FC Barcelona le-a comunicat celor de la Atletico Madrid ca va achita clauza de reziliere a lui Antoine Griezmann.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Barcelona va plati 100.000.000 de euro pentru a-l transfera pe Antoine Griezmann de la Atletico Madrid. Potrivit Sport Catalunya, sefii de pe Camp Nou i-au instiintat deja pe omologii de la Madrid.



Griezmann s-a intalnit si el astazi cu presedintele Enrique Cerezo, oficialul sperand sa il convinga pe atacant sa mai ramana sub comanda lui Simeone.



Griezmann are 27 de ani si joaca de 4 sezoane la Atletico, marcand 79 de goluri in 141 de meciuri. El are 19 goluri in 51 de selectii la nationala Frantei.