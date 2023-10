Florin Răducioiu n-a mai suportat! A spus la ce se aștepta din partea lui Alexandru Mitriță

Florin Răducioiu (53 de ani) a comentat evoluția lui Alex Mitriță, unul dintre cei mai valoroși jucători din Superliga.

Alex Mitriță a avut un start bun de campionat la Universitatea Craiova însă treptat evoluțiile sale au scăzut substanțial. Era perceput drept lider al formației oltene, mai ales datorită tehnicității sale ridicate și experienței în străinătate, însă Mitriță nu a mai reușit să facă diferența. Cu FC Voluntari, sâmbătă seara, contra echipei lui Ilie Poenaru și Marin Dună, Mitriță a fost anihilat de adversari.

Răducioiu îl distruge pe Mitriță

Cea mai mare şansă a fost penalty-ul ratat de Alexandru Mitriţă (51), şutul său fiind apărat de portarul spaniol Jesus Fernandez. Lovitura de pedeapsă a fost acordată după un fault al argentinianului Cristian Paz la acelaşi Mitriţă.

Răducioiu spune că Mitriță trebuia să-și ceară scuze la final fanilor olteni.

”Mă aşteptam să-şi ceară scuze pentru penalty şi prestaţie. Lumea aşteaptă mai mult de la Mitriţă. E relaxat, superficial, nu îmi place. Trebuie să aibă o atitudine mai hotărâtă. Mă aştept la mai multă răutate de la el”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit Primasport.

28 de ani are Mitriță

30 iunie 2026 e data la care îi expiră contractul cu U Craiova

2,5 milioane euro e cota lui Mitriță

3 goluri în 18 selecții a marcat Mitriță la națională

Fotbalistul de la U Craiova nu a fost convocat de Edi Iordănescu pentru dubla cu Belarus și Andorra

Ce a zis Mitriță

”Eu zic că am dominat meciul, ultimele 20 de minute au fost deschise. S-au pierdut două puncte pe mâna mea. Eu am zis să dau tare într-un colț, dar portarul a fost acolo. Pot mai mult. Am avut o repriză bună, dar după penalty am căzut puțin mental. Pot oferi mai mult, dar am avut o perioadă mai rea pentru mine. Cu ratarea penalty-ului am căzut psihic.” a declarat Mitriță la conferința de presă.

* Florin Răducioiu

Dinamo: 29 de goluri (76 de meciuri)

Bari: 5 goluri (30 de meciuri)

Verona: 2 goluri (30 de meciuri)

Brescia: 13 goluri (29 de meciuri)

AC Milan: 2 goluri (7 meciuri)

Espanyol Barcelona: 16 goluri (46 de meciuri)

West Ham: 2 goluri (11 meciuri)

Espanyol: 5 goluri (10 meciuri)

Stuttgart: 4 goluri (19 meciuri)

Brescia: 5 goluri (37 meciuri)

Dinamo: 1 gol (8 meciuri)

AS Monaco: 2 goluri (12 meciuri)

Creteil: 1 gol (9 meciuri)

Echipa națională: 21 goluri (40 meciuri)

Liga 1: 30 goluri (84 meciuri)