Gheorghe Hagi a dat o lovitură esențială chiar în plin campionat! "Unul dintre cei mai buni!"

Mihai Popescu va fi jucătorul echipei lui Gică Hagi până în 2027. Fostul stoper de la Dinamo formează alături de căpitanul Ionuț Larie unul dintre cele mai valoroase cupluri de fundași centrali din campionatul României, iar felul în care relaționează cei doi a constituit un punct esențial sezonul trecut.

Gheorghe Hagi, lovitură pe piața de mercato! L-a convins pe Mihai Popescu

Farul a cucerit titlul și grație unei defensive puternice mai ales în centru, unde a fost susținută și de unul dintre cei mai buni închizători din Superliga, Andrei Artean.

"Unul dintre cei mai buni fundași centrali din țară, Mihai Popescu, a semnat un nou contract cu formația noastră, noul angajament fiind prelungit până la finalul sezonului 2026-2027.



În vârstă de 30 de ani, pe care i-a împlinit în luna mai, Mihai Popescu a fost unul dintre jucătorii cu o mare contribuție la cucerirea titlului de campioană pentru Farul Constanța în sezonul 2022-2023. Mult succes în continuare și cât mai multe realizări în tricoul alb-albastru, Mihai", au scris cei de la Farul Constanța, pe site-ul oficial.

1 milion de euro e valoarea de piață a stoperului născut la Câmpulung Muscel

1,88 m e înălțimea lui Popescu

7 meciuri a jucat pentru Farul în acest sezon Mihai Popescu

3 cartonașe galbene a primit Popescu în acest sezon de Superliga

Popescu, fost jucător în Scoția la St. Mirren și Heart of Midllothian, a oferit primele declarații și a subliniat dorința cea mai mare: sănătatea! Asta în condițiile în care anul trecut a trecut printr-o refacere draconică în urma unei accidentări grave.

"Mă simt bine aici, mă bucur că am putut să am continuitate. Ținând cont că a fost întoarcerea mea acasă am avut ambiții mari, am vrut să demonstrez că încă pot face față la nivel înalt.

Titlul cucerit este cel mai important trofeu din cariera mea. A fost și cel mai bun sezon. Mă bucur că am făcut acest lucru la Constanța. Sper să repetăm performanța de anul trecut.

Vreau să joc, să fiu sănătos, asta e cel mai important. Restul vor veni de la sine”, a declarat Mihai Popescu, potrivit site-ului oficial al echipei lui Gică Hagi.