Florin Prunea știe ce trebuie să mai facă Dinamo, după ce și-a numit noul antrenor: ”Ar fi extraordinar”

Croatul Zeljko Kopic (46 de ani) a ajuns la un acord cu șefii clubului Dinamo și a fost deja prezentat în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și administratorul special Andrei Nicolescu.

Kopic a susținut deja primul antrenament alături de noii săi elevi, dar nu va avea prea mult timp la dispoziție înainte de următorul meci. Luni, de la 20:30, Dinamo va juca în deplasare cu Sepsi OSK.

Florin Prunea, fostul mare portar și președinte al lui Dinamo, crede că ”roș-albii” ar trebui să-l convingă și pe Ioan Andone să se alăture proiectului.

Florin Prunea: ”Dacă Dinamo ar reuși să-l convingă pe Andone, ar fi extraordinar”

”E bine că s-au mișcat repede. Toată lumea trebuie să vină în spatele lui. Eu cred că au fost în discuții cu el de câteva zile, restul au fost discuții pentru presă.

Dacă Dinamo ar reuși să-l convingă pe Andone să aibă o funcție de conducător, ar fi extraordinar. Are nevoie de jucători, am văzut că Dinamo e în discuții cu Jefte, care e peste tot ce are Dinamo în acest moment.

Lucrurile se mișcă și se mișcă într-o direcție bună. Nu e de râs, avem o mare problemă cu antrenorii români. Avem antrenori de care nu te poți atinge deloc și mai sunt ceilalți care acceptă aproape orice.

Nu numai Dinamo face aceste chestiuni, eu cred că Dinamo a negociat cu el de mai multe zile. Are nevoie de ajutor”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

Cariera de antrenor a lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a fost ultima dată antrenor la Botev Plovdiv, de care s-a despărțit în decembrie 2022, după ce fusese numit în august 2022.

Croatul și-a început cariera de antrenor la NK Lucko, unde a stat pe banca tehnică din august 2011 până în mai 2012. Ulterior a preluat-o pe Cibalia din iulie 2012 până în noiembrie 2012, iar în iunie 2014 a semnat cu NK Zagreb, unde a stat un an.

În iunie 2015 și-a început cea mai lungă aventură pe banca tehnică, la Slaven Belupo, unde a stat până în octombrie 2017. La o lună distanță a semnat cu Hajduk Split, pe care a antrenat-o până în septembrie 2018. O lună mai târziu a ajuns în Cipru, la Pafos FC, unde a antrenat un an, iar în aprilie 2020 a preluat academia lui Dinamo Zagreb, unde a stat un an și jumătate.

Kopic a fost numit antrenor la Dinamo Zagreb în decembrie 2021, însă s-a văzut demis în aprilie 2022, după 19 meciuri în care a bifat 13 victorii, două remize și patru înfrângeri.