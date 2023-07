Florin Prunea a remarcat doi jucători după meciul Dinamo - Universitatea Craiova! „Câinele” care l-a dat pe spate

Fostul dinamovist Florin Prunea a analizat jocul celor două echipe și dezvăluit ce jucători l-au impresionat în meciul de pe „Arcul de Triumf”.

„Chiar dacă nu pare un portar spectaculos, ce are pe poartă scoate și nu prea greșește. Are niște probleme pe centrări, dar are reflexe excelente. Un băiat serios.

Dacă Mitriță nu era pe teren, Craiova avea probleme. A făcut diferența. E unul dintre cele mai bune transferuri din Liga 1”, a spus Prunea.

Fostul portar a remarcat și un dinamovist: ”Amzăr mi-a plăcut de la Dinamo. Sigur, aici e Liga 1, e alt ritm. E foarte greu să reziști 90 de minute în fața unor fotbaliști ca Mitriță”, a mai transmis Florin Prunea.

Dinamo - Universitatea Craiova, scor 0-2

Universitatea Craiova a început în forță meciul si a avut o ocazie mare de gol prin Alexandru Crețu în minutul 4, dar mingea a trecut peste poartă. Dinamo a încercat să-și impună jocul, dar nu a reușit să creeze ocazii clare de gol în prima repriză.

În repriza a doua, Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 54 prin Andrei Ivan, care a transformat un penalty obținut de Mitriță după un fault al portarului lui Dinamo. Momentul-cheie al meciului s-a petrecut în minutul 58, când Dinamo a primit și ei un penalty. Ahmed Bani a executat lovitura de la 11 metri, însă portarul Universității Craiova, Laurențiu Popescu, a respins mingea.

Pe finalul meciului, în minutul 90+5, Universitatea Craiova a stabilit scorul final de 2-0 prin golul marcat de Markovic, după o pasă decisivă a lui Mitriță.