„Este foarte dificil!” Explicațiile lui Andrei Ivan după meciul slab făcut în fața lui Dinamo

La finalul partidei, Andrei Ivan a încercat să găsească o explicație pentru jocul slab al echipei în prima repriză.

„Un meci greu, prima repriză foarte slabă. La pauză a vorbit „Mister” cu noi și am arătat mai multă atitudine, trebuia să câștigăm astăzi.

Nu am intrat pe vârfuri, nu ne-a ieșit nimic, am pierdut multe mingii la mijlocul terenului. Joc bandă dreaptă, nu am mai jucat de mult timp, este foarte dificil. Sperăm să câștigăm un trofeu, dar o să fie un drum foarte lung pentru noi.

Nu mai îmi este frică de penalty-uri, am trecut de faza din meciul cu FCSB, nu îmi este frică. Îmi era dor de aceste meciuri, chiar sunt bucuros că au intrat cei de la Dinamo în Liga 1, îmi era dor să joc derby-uri cu ei și cu FCSB.

Nu știu dacă voi merge la națională, joc pe un post nou și nu mă simt bine. Dar trebuie să mă acomodez și să dau totul pe teren”, a spus Andrei Ivan, pentru Digisport.

Dinamo - Universitatea Craiova, scor 0-2

Universitatea Craiova a început în forță meciul si a avut o ocazie mare de gol prin Alexandru Crețu în minutul 4, dar mingea a trecut peste poartă. Dinamo a încercat să-și impună jocul, dar nu a reușit să creeze ocazii clare de gol în prima repriză.

În repriza a doua, Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 54 prin Andrei Ivan, care a transformat un penalty obținut de Mitriță după un fault al portarului lui Dinamo. Momentul-cheie al meciului s-a petrecut în minutul 58, când Dinamo a primit și ei un penalty. Ahmed Bani a executat lovitura de la 11 metri, însă portarul Universității Craiova, Laurențiu Popescu, a respins mingea.

Pe finalul meciului, în minutul 90+5, Universitatea Craiova a stabilit scorul final de 2-0 prin golul marcat de Markovic, după o pasă decisivă a lui Mitriță.