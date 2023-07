„Sper să ne trezim rapid!” Eugen Neagoe, nemulțumit deși a bătut-o pe Dinamo. Cum explică vizita lui Rotaru în vestiare

Eugen Neagoe a recunoscut la finalul meciului că echipa sa a făcut un joc slab, însă și-a exprimat speranța că acest meci îi va trezi pe jucătorii săi la realitate.

„Am făcut o primă repriză modestă, nici eu nu mă așteptam să jucăm așa modest cum am făcut-o, dar și așa am avut trei ocazii clare de a marca. În repriza a doua, băieții au avut altă atitudine. Am discutat la pauză, și-au dat seama de greșeala pe care au făcut-o. Una peste alta, sunt mulțumit de rezultat, le-am spus și lor, sunt mulțumit de atitudinea pe care au avut-o în repriza a doua. Nu sunt mulțumit de prima repriză.

Dinamo e o echipă periculoasă. Bravo lui Ovidiu! Au avut spirit! Sigur, echipa mai valoroasă a câștigat. Până la urmă, rămân trei puncte foarte mari.

Sper să ne trezim rapid, pentru că urmează un joc contra unei alte echipe foarte bune, Oțelul Galați. Trebuie să fim responsabili, să avem atitudine.

De la toți aștept foarte mult, pentru că sunt jucători valoroși. Da, Popică a apărat, foarte bine. De asta este în poartă, să apere! Își face treaba, așa cum trebuie să ne-o facem cu toții.

Elvir Koljic s-a accidentat din nou

Am vrut să îl introduc la pauză (n.r. - pe Elvir Koljic). Din păcate, are o problemă la genunchi. Acum s-a întâmplat. Toată pregătirea a făcut-o, nu a lipsit la niciun antrenament. Sper să nu fie ceva grav, dar a simțit o durere destul de mare”, a spus Eugen Neagoe, după meciul cu Dinamo.

Rotaru i-a vizitat pe jucători la vestiare la finalul meciului: „Ne-a felicitat, atât!”, a mai spus Neagoe.

Dinamo - Universitatea Craiova, scor 0-2

Universitatea Craiova a început în forță meciul si a avut o ocazie mare de gol prin Alexandru Crețu în minutul 4, dar mingea a trecut peste poartă. Dinamo a încercat să-și impună jocul, dar nu a reușit să creeze ocazii clare de gol în prima repriză.

În repriza a doua, Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 54 prin Andrei Ivan, care a transformat un penalty obținut de Mitriță după un fault al portarului lui Dinamo. Momentul-cheie al meciului s-a petrecut în minutul 58, când Dinamo a primit și ei un penalty. Ahmed Bani a executat lovitura de la 11 metri, însă portarul Universității Craiova, Laurențiu Popescu, a respins mingea.

Pe finalul meciului, în minutul 90+5, Universitatea Craiova a stabilit scorul final de 2-0 prin golul marcat de Markovic, după o pasă decisivă a lui Mitriță.