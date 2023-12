Florin Bratu și-a negociat revenirea în antrenorat: ”Am primit sute de mesaje”

Cel poreclit „Mitraliera” a fost contactat de șefii lui Dinamo după ce raporturile contractuale cu Ovidiu Burcă (43 de ani) s-au încheiat, dar în cele din urmă conducerea clubului a apelat la croatul Zeljko Kopic.

Florin Bratu a primit mai multe mesaje din partea suporterilor dinamoviști pentru a reveni în ”Ștefan cel Mare”, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Florin Bratu: ”Am primit sute de mesaje”

Fostul atacant, care a mai pregătit Dinamo în 2018, a dat detalii de la negocierile cu conducerea clubului ”roș-alb”.

”Am vdorbit despre strategie, despre cum văd eu lucrurile. Nu am fost numai eu. S-au comportat în regulă cu mine. După ce am vorbit două ore, a rămas că ne auzim la telefon. M-a sunat Andrei Nicolescu și mi-a spus că decizia lor este un antrenor străin.

Eu am luat decizia de a merge la discuții pentru că am primit sute de mesaje de la suporteri. Am simțit energia lor. Toate mesajele erau: ”Mitraliera noastră, vino acasă și salvează-ne!”. S-au comportat în regulă, nu am ce să le reproșez. Nu am simțit (n.r. că am fost folosit)”, a spus Florin Bratu, la Digi Sport.

În prezent, Florin Bratu lucrează în cadrul Clubului Sportiv Dinamo, mai exact în staff-ul coordonatorilor tehnici.

Florin Bratu a fost antrenor la Dinamo II, CS Tunari, Dinamo U19, Romania U18, Dinamo, Aerostar, AFC Turris, Concordia Chiajna și naționala U21.