Flavius Stoican a decis! În ce condiții pleacă de la Dinamo: „Doar atunci. Nu las echipa la greu”

Deși Dinamo a pierdut toate cele patru meciuri disputate în acest an cu el pe bancă, încasând nu mai puțin de 15 goluri, Flavius Stoican nu renunță la luptă și este convins că îi poate salva pe „câini” de la retrogradare.

Flavius Stoican a anunțat că nu o va părăsi pe Dinamo decât dacă îi va cere conducerea acest lucru, pentru a provoca un șoc la echipă.

„Astăzi ne-am născut, ni s-a dat o minge și jucăm fotbal!”

„Nu cedăm, indiferent de situație, am încredere în băieți. Este important să credem în forțele noastre. Am ajuns în situația asta pentru că nereușitele lor s-au cumulat, au fost criticați, pe bună dreptate, și asta le-a afectat moralul.

O să vedem mâine dacă jucătorii și-au revenit. Am avut discuții cu ei, e important să nu ne doboare problemele pe care le avem. Totul este mental, astăzi ne-am născut, ni s-a dat o minge și jucăm fotbal. Câte lucruri urâte am auzit despre mine în ultima lună nu am auzit toată viața.

Da, am fost în perioada când ne vopseau suporterii mașinile. Acum e altă generație, cu instagram, cu astea. Sunt mult mai sensibili.

Dacă oamenii care conduc acest club îmi spun că e nevoie de un declic și trebuie să plec, o fac în secunda doi. Dar eu nu-i las din proprie inițiativă pe jucători la greu. Nu vreau bani de la Dinamo”, a spus Flavius Stoican, la conferința de presă de dinaintea meciului cu UTA Arad.

Dinamo ocupă penultimul loc în clasamentul Ligii 1, cu 12 puncte. Duminică, „roș-albii” se vor deplasa la Arad, acolo unde se vor duela cu UTA, de la ora 17:00, în etapa 26.