”Povestea sezonului 2022/23 pentru Dinamo București. Am luptat, am cântat, am plâns, ne-am bucurat, am câștigat, am promovat!

Câinilor, vă mulțumim pentru tot suportul pe parcursul întregului sezon!

HAI DINAMO!”, a postat echipa nou-promovată pe pagina oficială de Facebook, unde a publicat video-ul de colecție cu ”câinii” antrenați de Ovidiu Burcă.

După un singur sezon petrecut în Liga 2, Dinamo a reușit promovarea în prima divizie în urma barajului cu FC Argeș, 6-1 și 2-4 în dublă manșă, și acum se pregătește pentru noul campionat.

Dinamo se reunește pe data de 15 iunie

Conform Radio Dinamo 1948, ”câinii” lui Ovidiu Burcă se află acum într-o binemeritată vacanță, iar reunirea echipei este programată pentru data de 15 iunie.

Detalii despre desfășurarea cantonamentului de vară nu sunt finalizate, dar planurile sunt pentru un cantonament desfășurat în afara țării, conform sursei citate.

Foto și video: Dinamo București