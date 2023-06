Dinamoviștii se întorc în prima ligă la capătul unui sezon extrem de intens, presărat cu conflicte, plecări, dar și multe schimbări. Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Ovidiu Burcă a fost Iulian Roșu (29 ani), care a fost o „piesă-cheie” în lupta pentru promovare.

Crescut la academia FCSB-ului, pentru care nu a jucat decât patru meciuri, două dintre ele în Europa League, Iulian Roșu a trecut și pe la alte nume importante din prima ligă precum Rapid, Astra Giurgiu sau Poli Timișoara,

Transferat în august 2022, când aproape renunțase la ideea de a mai juca fotbal, după o scurtă aventură fără succes la Metaloglobus, Iulian a reușit să își facă loc în echipa „câinilor”, iar acum are obiective mărețe. Într-un interviu acordat pentru www.sport.ro, mijlocașul a vorbit despre cariera sa, dificultățile întâmpinate, dar și despre planurile de viitor pe care le are.

Iulian Roșu: „Dintre FCSB, Rapid și Dinamo cel mai apreciat sunt aici!”

Bună, Iulian! Felicitări pentru promovare! Primul tău sezon la Dinamo și ai reușit să contribui serios la revenirea echipei în prima ligă. Cum se simte asta?

Am mai spus-o este cea mai mare realizare a mea, ținând cont de condițiile în care s-a realizat această promovare. Sunt mai motivat pentru obiectivele viitoare și am recunoștință pentru absolut tot ce am trăit sezonul ăsta.

Să îl cunoaștem puțin pe Iulian Roșu omul, apoi pe jucător. Cum te-ai descrie în câteva cuvinte și ce ți-ai dori să știe fanii despre tine și nu s-a aflat până acum?

Ca om sunt credincios, rezilient și echilibrat. Cred că fanii au văzut inclusiv latura mea umană și apreciez că m-au acceptat și cred că împreună cu echipa le-am oferit o bucurie mare.

Revenind la fotbal, ți-ai început cariera la academia FCSB, iar de-a lungul timpului ai trecut pe la mai multe echipe românești. Ți-a fost greu să te adaptezi?

Acum aș fi gândit altfel și aș fi mai statornic. Nu e trecută vremea și îmi doresc să fiu aici la Dinamo cât mai mult timp pentru că m-am adaptat și mă simt ca acasă și formăm o familie, nu doar ca un clișeu ci în adevăratul sens.

FCSB, capitol încheiat: „Răutatea unor oameni care îți refuză ofertele și te țin pe post de sparring partner!”

FCSB, Rapid și acum Dinamo. Cum ai caracteriza cele trei echipe și care ai spune că este diferența dintre ele, în contextul în care fanii au o mare contribuție la meciurile celor trei?

Clar cel mai apreciat sunt aici, diferența între cele trei galerii este că la Dinamo clubul a fost ținut în viață de suporteri, în cele mai grele clipe ei fiind necondiționat lângă noi. La Rapid și Steaua (FCSB) nu am fost important, deci sunt doar experiențe din viața mea și atât.

Aventura la FCSB a fost una scurtă, s-a încheiat rapid, dar ai bifat câteva minute și în Europa League. Ce s-a întâmplat atunci? Ai schimba ceva la momentele acelea?

Nu mai vorbesc de FCSB, nu sunt frustrat, pur și simplu din răutatea unor oameni care îți refuză toate ofertele, iar ulterior te țin pe post de sparring partner nu mai am nimic de zis.

Cum s-a simțit să intri pe teren într-un meci din cupele europene? Te vezi jucând alături de Dinamo acolo?

Vreau să fiu echilibrat și nu mă hazardez în declaratii de cupe europene, am un vis pe care îl țin pentru mine și o sa vi-l spun după ce îl realizez.

Ajuns la Dinamo nu ai fost întâmpinat de cea mai bună situație, însă ai declarat chiar tu că erai gata să te retragi în vara anului trecut dacă nu aveai sprijinul familiei. Cum s-a desfășurat totul pentru tine înainte de a semna cu Dinamo?

Am spus în sensul că nimeni nu mai credea în mine, toate ușile mi se închideau și auzeam că nu mai am nicio șansă nici la Liga 2. Familia mea în nicio clipă nu m-a lasat să cad moral, iar Dumnezeu mi-a oferit oportunitatea. Dinamo, prin oameni, și le mulțumesc lui Zăvăleanu, Oneață, Nea Iulică și Ovidiu Burcă pentru că, pe etape, toți și-au dat acceptul.

Ovidiu Burcă, prin ochii lui Iulian Roșu: „Echilibrat, inteligent dar și exigent!”

După cum am spus, situația de la Dinamo nu era deloc roz la începutul sezonului, salarii neplătite și multă tensiune. Cum ai rezistat?

Mi-a fost greu nu mint, nu jucam, simțeam că pot să ajut, chiar am vorbit cu Burcă despre asta, mi-a expus lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățesc, am făcut din asta un scop continuu de îmbunătățire și văzând asta mi-a oferit șanse de care am profitat. Consider că reziliența mea și dorința continuă de progres sunt motto-urile mele.

În iarnă a existat un moment zero al tensiunilor, dar și o grevă, care ar fi putut duce la plecarea lui Ovidiu Burcă. Cum a fost pentru tine toată acea situație?

A fost delicat în iarnă, s-a creat o stare de incertitudine prin toată situația clubului, plan neaprobat, întârzieri salariale, dar am trecut ca un grup peste toate și eram super uniți să prindem play-off-ul pentru că jocul ne dădea mari speranțe.

Ai avut mulți antrenori de-a lungul carierei. Care a fost tehnicianul care te-a marcat cel mai mult?

E simplu, având în vedere că e cel mai bun sezon al meu, Ovidiu a avut cea mai mare influență asupra mea. Am avut nenumărate discuții pe vaste teme, e un om care știe să ajungă la fiecare persoană în parte și necondiționat să ofere înainte să ceară. Îi datorez enorm, am recunoștință și știu că mai avem multe de făcut acum în Superligă și sunt conștient și pregătit să ofer cel puțin ca până acum.

Cum l-ai caracteriza pe Ovidiu Burcă?

Echilibrat, inteligent dar și exigent în multe și e atent să nu ne mulțumim cu puțin.

Care crezi că au fost elementele-cheie în promovarea echipei?

Suporterii, jucători, staff și conducere unită pe toate planurile.

Planurile lui Iulian Roșu

Când ai semnat cu Dinamo te-ai gândit că vei ajunge chiar atât de departe încât să contribui la promovare încă din primul sezon?

M-am concentrat pe proces și zi de zi să progresez, iar cu timpul am început cu adevărat să cred în promovare datorită jocului nostru.

Ce planuri ai pe viitor? Rămâi alături de Dinamo în prima ligă?

E dorința mea cea mai mare, să continui si sa am aport si la Liga1, am ambiția de a realiza și a ne bate pentru ce merită acest club și anume performanță și trofee.

Cum crezi că vor arăta meciurile în sezonul următor cu echipe precum Rapid și FCSB?

O să fie vacarm, stadioane pline și sper să ieșim învingători din bătăliile astea și nu numai.

Încheiem tot în zona personală. Ai o familie superbă și un băiețel minunat. Ți-ar plăcea să îți urmeze calea? Îl vezi fotbalist?

Băiatul meu este darul lui Dumnezeu în viața mea și a soției. Având în vedere că de la 8 luni merge, iar acum fuge de nu facem față toți din casă, cred ca va fi sportiv ca noi. Crește în spiritul dinamovist, abia aștept să îl aduc cu mine la stadion, momentan doar la baza de pregătire a fost. “Chinezu”, așa îi zic colegii!

Soția ta joacă și handbal. Sunteți competitivi amândoi? Cum arată o zi din viața unui fotbalist căsătorit cu o jucătoare de handbal?

Soția mea e îngerul meu, în tot mă susține și e lângă mine de când nu aveam nici măcar echipă, datorită ei am ajuns și aici, la Dinamo, printr-un prieten, Alex, care a vorbit cu Zăvăleanu. Știe ce înseamnă sportul, odihna, supărările și bucuriile, ma ajută să fiu echilibrat și atât ea cât și familia mea sunt raiul meu pe pământ.

Un mesaj pentru fanii dinamoviști în încheiere?

Avem treabă și lucruri mult mai mari de realizat, euforia promovări se domolește și împreună trebuie să ducem Dinamo unde merită și istoria ne împinge să o facem, fiind vegheați de Cătălin care 100% i-a insuflat Lui Dumnezeu spiritul dinamovist și ne-a ajutat când a fost mai mare nevoia.