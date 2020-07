CFR putea deschide scorul in minutul 33 al meciului cu FCSB!

Dupa un corner de pe partea stanga, Istrate a intervenit gresit in fata propriei porti, iar Vina si-a trimis mingea in propria bara! Balonul a sarit la Hoban, care a trimis cu capul din pozitie excelenta, insa nici de aceasta data mingea n-a intrat in plasa. Balonul a lovit transversala, apoi a fost respins pentru un contraatac al stelistilor!