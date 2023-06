Vicecampioanan FCSB s-a înțeles cu fundașul central Siyabonga Ngezana (25 de ani, Africa de Sud), însă Gigi Becali vrea să se asigure că nu rămâne descoperit pe postul care i-a dat mari probleme în ultimii ani, așa că încearcă să mai facă o mutare.

SPORT.RO a aflat că latifundiarul din Pipera negociază în momentul de față pentru transferul unui alt fundaș central. Este vorba despre Nikola Serafimov, care în sezonul trecut a evoluat în tricoul lui MOL Fehervar, club aflat în reorganizare după ce a rămas fără sponsor.

Cu o înălțime de 1.93, Nikola Serafimov împlinește principala caracteristică pe care o caută Gigi Becali la un fundaș central. Serafimov are cinci selecții în naționala Macedoniei de Nord.

Potrivit informațiilor obținute de SPORT.RO, de fundașul macedonean s-a interesat și CFR Cluj. Fosta campioană se află în momentul de față în căutarea unor fotbaliști care au activat în campionate bune din Europa (dar care să poată fi cumpărați pe bani puțini sau chiar liberi de contract), iar Nikola Serafimov e o variantă pe care ardelenii o iau serios în calcul.

450.000 de euro este cota de piață a lui Nikola Serafimov, potrivit transfermarkt.com

Becali și-a luat F-16, dar nu-l poate pilota!

După ce a anunțat că s-a înțeles cu Alexandru Băluță, FCSB a anunțat și transferul unui nou „F-16” fundașul central Siyabonga Ngezana (25 de ani).

Ajuns pentru prima oară într-un campionat din Europa, Ngezana vine la pachet cu o problemă importantă. Are nevoie de permis de ședere pentru a putea evolua în tricoul vicecampioanei.

„Nu l-am văzut, nu e un nivel foarte slab, e rapid. Am văzut jucători interesanţi. Doar ca e riscat ca nu a jucat în Europa pana la 26 de ani. E diferit faţă de jucătorii pe care i-am avut. Trebuie să obţinem permisul de şedere, nu sunt probleme, doar că durează 2 saptamani până să vină încoace şi i-am zis Vali fă ceva să plece în cantonament. Trebuie neapărat să facă deplasarea cu noi în Olanda. Nu am primit referinţe de la nimeni, nu am discutat cu nimeni”, a spus MM Stoica, la Orangesport - mai multe detalii AICI.