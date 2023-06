MM Stoica a lămurit situația cu Octavian Popescu! Promisiunea pe care jucătorul i-a făcut-o managerului FCSB

Oficialul vicecampioanei a ținut să menționeze faptul că nu l-a criticat pe Tavi atunci când a vorbit despre tatuajele pe care și le-a făcut, ci doar și-a spus părerea despre cum crede că a luat fotbalistul această decizie.

În plus, MM a dezvăluit că jucătorul i-a promis că nu va încerca niciodată „snooze” (probabil țigări cu marijuana).

Promisiunea lui Octavian Popescu

„De Octavian Popescu am zis ceva şi s-a scris altceva. Eu am zis că nu mă aşteptam să se tatueze. Am făcut o paralelă. Messi s-a tatuat când a apărut Neymar şi şi-a făcut piciorul albastru. Probabil şi Popescu s-a tatuat după ce au apărut alţii lângă el. Nu l-am criticat. Nu poţi să critici un jucător că s-a tatuat.

Copilul ăsta e vedetă. Eu i-aş ruga pe toţi care îi judecă, să nu o mai facă. Cum se tund, cum se tatuează. Ei sunt vedete, nu sunt copii normali, care au terminat facultatea şi vor să se facă ingineri. Altele sunt problemele care pot deveni situaţii problematice, din alte motive. Nu suportă miros de ţigară, de alcool. Acum, fotbaliştii, în loc să fumeze, îşi bagă sub buze un snooze.

Vezi doamne îi relaxează. E ceva greţos, dar poate pentru un fumător e mai bine aşa. Nu ştiu, habar n-am. Vorbeam cu el şi i-am zis să nu se apuce. Mi-a zis că nu suportă nici mirosul”, a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

49 de meciuri a strâns Tavi Popescu în tricoul FCSB-ului în sezonul precedent, reușind să marcheze patru goluri și să ofere șapte pase decisive.