”Kaizer Chiefs își ia la revedere de la fundașul Siyabonga Ngezana, care a semnat cu echipa din Liga 1 din România Fotbal Club FCSB, cunoscută înainte drept Steaua București”, a anunțat clubul sud-african pe contul oficial de Twitter.

În vârstă de 25 de ani, fundașul central are 2 prezențe în naționala Africii de Sud (jucate însă tocmai în 2018, cu o selecționată ”B”, formată doar din jucători din campionatul intern) și a evoluat în ultimele șapte sezoane la Kaizer Chiefs.

În acest sezon, el a evoluat în 23 de partide oficiale pentru echipa sud-africană și a înscris 2 goluri, ambele în campionat.

Ngezana Says Goodbye to Amakhosi!

Kaizer Chiefs bid farewell to defender, Siyabonga Ngezana, who has signed for Romanian Lige 1 powerhouse, Fotbal Club FCSB, formerly known as Steaua Bucharesti.https://t.co/ektYRGBARu.

We wish him all the best!