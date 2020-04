"FCSB poate umple noul Ghencea!" Un fost fotbalist de la Steaua crede ca echipa lui Becali are loc pe noul stadion

Arena din Ghencea se apropie de finalizare si sunt astepatate primele meciuri anul viitor.

Ionut Stroe, Ministrul Sportului, a fost in inspectie pe stadionul Ghencea si a constatat ca lucrarile avvansaza intr-un ritm foarte bun. La stadion a inceput montarea nocturnei, dupa ce in urma cu cateva zile a fost pusa tabela.

Astazi, Iosif Rotariu a vorbit in direct la PRO X despre posibilitatea ca FCSB sa isi dispute meciurile pe arena din Ghencea. "Imi place foarte mult cum arata, Ghencea poate fi umplut! Chiar si de FCSB. Acolo pot juca toate echipele care platesc chirie, inclusiv FCSB.", a declarat Rotariu.

Fostul jucator de la Steaua Bucuresti se mentine in forma chiar si la 58 de ani si se antreneaza pentru sanatatea proprie. "Acum, la 58 de ani, am exact greutatea din timpul carierei, adica 73 de kilograme. N-am iesit din casa de 14 zile, dar fac doua mii de abdomene pe zi. Asa ma mentin in forma.", a adaugat Rotariu.

Se stie de divergentele dintre echipa CSA Steaua, cea care este gazda noului stadion din Ghencea, si echipa lui Gigi Becali. Ultrasii de la FCSB au spus cca vor face tot posibilul pentru a juca macar un meci pe noul stadion, in ciuda rivalilor.

Iosif Rotariu a avut o cariera impresionanta, trecand pe la cluburi precum Poli Timisoara, Steaua sau Galatasaray. Este o adevarata legenda a ros albastrilor, pentru care a marcat 32 de goluri in cariera.