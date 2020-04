Becali e din nou vedeta in presa internationala! Francezii de la L'Equipe scriu ca FCSB a incalcat legea

FCSB n-a tinut cont de sfaturile autoritatilor si a inceput antrenamentele.

Ros-albastrii s-au reunit la baza de la Berceni, unde s-au antrenat la distanta unul de celalalt, in grupuri de cate 3. Politia nu a fost de acord si s-a autosesizat, Bogdan Vintila, antrenorul FCSB, fiind chemat de autoritati sa dea declaratii cu privire a ceea ce s-a intamplat. Cel mai probabil, toti cei care au incalcat starea de urgenta vor fi amendati.

L'Equipe scrie despre intamplarea petrecuta in urma 2 zile si spune ca "FCSB a incalcat legea".

"In timp ce toate activitatile sportive care au loc in aer liber sunt suspendate in Romania, FC Steaua Bucuresti a incalcat legea si risca sa fie pedepsita.

FCSB a postat un clip video în care jucatorii se antreneaza in grupuri de trei sub indrumarea antrenorului Bogdan Vintila.

<<La cererea jucatorilor nostri, FCSB a pus la dispoziție centrul de pregatire pentru ei>>, a anuntat clubul. <<Jucatorii s-au antrenat, dar au mentinut o distanta sigura intre ei>>.

Ionuț Stroe, Ministrul Sportului, a anunțat deja ca FCSB poate fi amendata pentru incalcarea a doua decrete prezidentiale", au scris francezii.