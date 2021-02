FCSB poate ramane fara cei mai valorosi jucatori din echipa! "Niciunul dintre ei nu vrea sa ramana nicio zi in Romania!"

Transferul lui Dennis Man la Parma nu este singura afacere pe care Gigi Becali o poate face.

Florinel Coman, Olimpiu Morutan si Florin Tanase sunt urmatorii fotbalisti pe care latifundiarul din Pipera viseaza sa incaseze milioane de euro.

Chiar daca FCSB are un lot cu jucatori valarosi si este foarte aproape sa castige titlul, echipa lui Toni Petrea are in continuare probleme. Ros-albastrii au o serie negativa de 3 infrageri consecutive si au mari dificultati in a inscrie goluri. Fostul oficial al echipei, Narcis Raducan, a analizat echipa lui Gigi Becali.

"FCSB este construita pe jucatori de calitate in atac, cu tehnica in regim de viteza, dar au foarte multe puncte slabe. Nu au forta, nu au agresivitate, nu au jucatori masivi, nu au numar 9 care sa te scoata in anumite momente ale campionatului.

Au intr-adevar spectacol, calitate, pase, driblinguri, dar sunt jocuri cand adversarul te citeste exact pe problemele deficitare ale tale.

Si aici au fost probleme si le-am anticipat din toamna, cand FCSB a pierdut meciurile grele, pentru ca, in acest sistem, campionatul si fotbalul adevarat incepe iarna primavara si sunt meciuri in care castigi foarte greu", a spus Narcis Raducan pentru DigiSport.

De asemenea, Narcis Raducan a dezvaluit ca Florinel Coman, Olimpiu Morutan si Florin Tanase isi doresc sa plece cat mai repede din Liga 1 pentru a ajunge fotbalisti de valoare.

"Nu e nimeni care sa ii lase 5 metri lui Coman ca sa dribleze. Dar nici Morutan sau Tanase nu sunt de vina. I-am vazut cum se antreneaza si niciunul dintre ei nu vrea sa ramana nicio zi in Romania.

Toti vor sa ajunga mari fotbalisti. Ei incearca, in momentul in care jocul e blocat, sa o ia pe cont propriu. Si atunci nu e simplu deloc, pentru ca jucatorii ceilalti se asteapta si astfel sunt usor de blocat", a declarat Narcis Raducan.

Tweet FCSB Coman Morutan tanase Citeste si: