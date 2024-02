FCSB, în topul Europei! Cum arată clasamentul celor mai mari distanțe dintre lider și locul 2

Potrivit unei analize a The Sweeper, FCSB ocupă locul 8 în Europa într-un clasament al celor mai mari diferențe de puncte dintre un lider și a doua clasată.

FCSB, 9 puncte avans față de Rapid. A opta cea mai mare diferență din Europa

Lider în această ierarhie este The New Saints, liderul din Țara Galilor. Campioana en-titre a înregistrat 22 de victorii și două remize în primele 24 de etape și are un avans de 17 puncte față de a doua clasată, Connah's Quay Nomads FC.

Imediat sub The New Saints se află Qarabag. Liderul din Azerbaidjan este cu 16 puncte peste a doua clasată din întrecerea internă, Sumqayit.

Podiumul este completat de NK Celje, formație din Slovenia. Echipa la care este legitimat Marco Dulca ocupă primul loc după 20 de etape, cu 50 de puncte, la 12 lungimi peste următoarea clasată, Olimpija Ljubljana.

FCSB se află pe locul 8 în această ierarhie, cu 9 puncte avans față de Rapid, însă lupta la titlu din România se anunță mai strânsă decât în alte campionate din această ierarhie, având în vedere că punctele se vor înjumătăți la intrarea în play-off.

Clasamentul liderilor din Europa cu cele mari distanțe față de locul 2

1. The New Saints (Țara Galilor) - 17 puncte avans

2. Qarabag (Azerbaidjan) - 16 puncte avans

3. NK Celje (Slovenia) - 12 puncte avans

4. Paris Saint-Germain (Franța) - 11 puncte avans

5. Egnatia (Albania) - 11 puncte avans

6. PSV Eindhoven (Olanda) - 10 puncte avans

7. Slovan Bratislava (Slovacia) - 10 puncte avans

8. FCSB (România) - 9 puncte avans

9. Union Saint-Gilloise (Belgia) - 8 puncte avans

Gigi Becali a analizat lupta la titlu și a prezentat scenariul ideal pentru FCSB

”Am văzut meciul Rapidului, dar nu o văd principala adversară la titlu. MM Stoica şi ceilalţi spun că o consideră mai puternică pe Rapid decât pe CFR Cluj, dar eu zic că e invers. Aşa simt, dar dacă joacă fundaş stânga Cristi Manea nu mai sunt așa puternici! Nu stau eu să le fac echipa, dar aşa cred.

Crezi că Adrian Mutu nu a văzut meciul de aseară? Crezi că el nu a văzut vedetele când au intrat în teren? A văzut defectele echipei şi le va regla. Mutu vede fotbalul, dar mai durează până se acomodează. El va regla echipa. Noi luăm 15 puncte în următoarele cinci meciuri, inclusiv victorie în Giuleşti.

Rapid va lua nouă puncte în următoarele cinci partide, îi bate Craiova şi îi batem și noi. Dar să vedem dacă o va învinge pe UTA Arad. Eu aşa cred. Dar să o vedem și pe CFR Cluj! Mie tot de ea îmi e frică. MM Stoica şi ceilalţi ţineau cu CFR Cluj, dar eu ţineam cu Rapid. CFR este o echipă puternică”, a spus Becali, la Orange Sport.