Helmut Duckadam vorbeste despre atmosfera de la FCSB inainte de derby! Pe cine vede fostul portar favorita

Derbyul dintre FCSB si Dinamo va avea loc pe 3 octombrie, pe Arena Nationala de la ora 21.

Mai multi jucatori de la FCSB au revenit inaintea meciului cu Poli Iasi, o parte din ei intrand pe parcursul meciului pierdut de ros-albastri, cu scorul de 2-5. Capitanul Florin Tanase, Darius Olaru, Andrei Miron, Ovidiu Popescu, Sergiu Bus si portarul Andrei Vlad, au revenit si vor putea juca in derby. Dupa o noua testare, pe lista jucatorilor valizi au mai aparut Ionut Vana si Alexandru Buziuc.

In ciuda revenirilor de la FCSB, fostul oficial al clubului, Helmut Duckadam, nu ii vede favoriti pe ros-albastri. Acesta crede ca atmosfera de la echipa este una foarte proasta, iar rezultatele din ultima perioada spun foarte multe.

"Atmosfera este foarte proasta in sanul echipei si se vede asta din declaratii. Uitati, nici nu au venit bine jucătorii de la Hermannstadt si deja vor sa se intoarca. De ce? Pentru ca nu le convine aceasta atmosfera care este acum la FCSB", a declarat Helmut Duckadam, la Digi Sport.

Duckadam o vede favorita pe Dinamo si argumenteaza si de ce crede acest lucru.

"Cele doua infrangeri din campionat si ratarea calificarii in Europa spun multe. In plus, s-a vazut si in gestul lui Olaru. MM a gresit pentru ca jucatorul nu are nicio vina pentru ce a facut. Sa faci un asemenea gest, e clar ca ceva se intampla acolo si nu este bine deloc. Eu o vad pe Dinamo favorita din aceasta cauza".