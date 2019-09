FCSB - CFR CLUJ | "Da' ce idee buna mi-ati dat! Poate o sa dau cu tamaie!" Cum a comentat Vintila informatia ca a sfintit vestiarul pentru noroc

FCSB si CFR Cluj se dueleaza in derbyul etapei a 10-a a Ligii 1 duminica seara, de la 20:30.

Jucatorii de la FCSB au ramas uimiti in urma cu mai multe zile, cand au vazut ca antrenorul Bogdan Arges Vintila si Alexandru Tudor, mana dreapta a lui Gigi Becali, dau cu tamaie in vestiarul echipei. Acest lucru il sustine cotidianul Gazeta Sporturilor. Sursa citata a publicat informatia in urma cu doua zile.

Arges Vintila: "N-am dat cu tamaie, dar mi-ati dat o idee"

Bogdan Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului, a comentat informatia aparuta in Gazeta Sporturilor. El a vorbit in cadrul unei conferinte de presa inaintea meciului cu CFR Cluj, programat duminica seara, de la 20:30.

"Nu am dat cu tamaie in vestiar, dar uite ca mi-ati dat o idee. O sa dau si in vestiar, pentru ca e nevoie. Atmosfera devine din ce in ce mai buna in vestiar, se recapata o anume incredere care s-ar pierdut pe parcurs. Nu stiu cate puncte vom face pana la finalul sezonului regulat, Dumnezeu stie. Nici nu va dati seama cate poate Dumnezeu", a spus Arges Vintila.