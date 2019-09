FCSB - CFR CLUJ | Vintila a anuntat ce se intampla cu Gnohere! Bizonul a tras tare toata saptamana pentru a putea trece proba cantarului: "Il urmarim atent"

Gnohere are sanse sa joace cu CFR Cluj.

FCSB si CFR Cluj joaca in derbyul etapei a 10-a din Liga 1. La meciul de pe National Arena, Bogdan Arges Vintila se va baza si pe Harlem Gnohere, fotbalist care a lipsit din lotul echipei ros-albastre in partida de la Craiova. "Bizonul" a tras tare toata saptamana pentru a trece de proba cantarului.

Vintila: "Gnohere e pe drumul cel bun! A muncit si se vede"

Arges Vintila a lasat de inteles ca Gnohere are sanse sa joace duminica seara. Antrenorul a tinut sa nege faptul ca Gnohere a lipsit din cauza kilogramelor in plus la meciul contra Craiovei, chiar daca Gigi Becali a afirmat in urma cu o saptamana ca e nemultumit de forma fizica a Bizonului.

"Harlem Gnohere este pe drumul cel bun, nu e cu trecut cantarul, este mult mai usor daca te apropii de greutatea optima, atat, in rest poti sa joci fotbal si cu kilograme in plus, si cu kilograme in minus. Important este sa fii aproape de optim. A muncit mult, se vede, a mai slabit si il urmarim in continuare", a spus Vintila.