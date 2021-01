"Ne-au omorat!" Jucatorii Universitatii Craiova nu pot uita de infrangerea suferita in fata celor de la FCSB! "Nu ne multumim cu locul 3"

Universitatea Craiova este pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, la 4 puncte de liderul FCSB.

Inaintea meciului cu Astra, din a 17-a etapa a campionatului, Marius Constantin si-a amintit de meciul cu FCSB si a vorbit despre rivalitatea dintre cele doua echipe.

"Nu ne multumim cu locul trei sau cu locul doi, vrem sa luam titlul si vom face totul pentru asta. Fiecare trebuie sa incerce sa faca mai mult, iar uniti vom reusi. Cu FCSB am avut posesia in prima parte, am avut ocazii, daca marcam altul era meciul. Nu am facut-o si dupa minutul 60 ne-au 'omorat', efectiv.

Consider ca lupta la titlu se va da in trei, FCSB, CFR si Craiova, dar celelalte echipe o vor arbitra si vor dori sa le incurce pe cele trei din fata. Suntem constienti ca nu am avut cele mai bune evolutii, dar facem totul sa reparam asta", a declarat Marius Constantin, la conferinta de presa dinaintea partidei cu Astra.

In urmatoarea etapa, oltenii vor infrunta Astra, luni, de la ora 20:00, intr-un meci transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.