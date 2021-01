Anuntul MOMENTULUI despre portarul care a calificat-o pe FCSB in meciul istoric cu Backa Topola! Unde va juca dupa ce Turris s-a retras

Razvan Ducan si-a gasit echipa.

Portarul, care fusese imprumutat de FCSB la Turris Turnu Magurele, a trebuit sa isi gaseasca o noua echipa dupa ce oltenii s-au retras din campionat.

Razvan Ducan va juca in a doua parte a sezonului 2020/21 la CS Mioveni. Antrenorul argesenilor, Alexandru Pelici, a confirmat mutarea si a spus ca echipa lui avea nevoie de un goalkeeper.

"Sunt cativa jucatori care au plecat de la echipa. In ceea ce priveste noii veniti, au venit pana acum Blanaru si Serban. Au mai venit si doi copii, juniori, Alexandrescu si Coman, si de astazi a aparut si portarul Ducan. Aveam nevoie de un portar, dupa plecarea lui Sima, care si-a dorit sa plece sa apere la Miroslava. De fotbalisti buni e nevoie.

Un singur gand ne guverneaza in acest moment, accederea in playoff. Tot ceea ce ne dorim e sa reusim acest lucru. E cel mai important obiectiv pe care il avem si speram sa reusim sa il ducem la indeplinire", a declarat Pelici, potrivit site-ului oficial al clubului.

Razvan Ducan a jucat la FCSB in meciul din turul doi preliminar al Europa League, contra celor de la Backa Topola. In ciuda celor 6 goluri incasate in 120 de minute, tanarul fotbalist a atras toate privirile dupa ce a aparat o lovitura de la 11 metri, contribuind semnificativ la calificarea ros-albastrilor in turul trei.

Ulterior, Ducan a fost imprumutat la Turris, pentru care a adunat 4 aparitii. Echipa s-a retras din campionat la inceputul acestui an din cauza problemelor financiare.