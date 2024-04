FCSB are ușile închise! Rivala din play-off a făcut anunțul: ”La FCSB, nu îl dăm pentru nimic în lume!”

Cotat la 1.6 milioane de euro, despre Marius Ștefănescu s-a scris că ar fi dorit și de Gigi Becali la FCSB, dar șansele ca acest transfer să se realizeze sunt din ce în ce mai mici.

Laszlo Dioszegi a dezvăluit că la partida dintre Sepsi și Farul Constanța va fi prezent un agent venit să urmărească anumiți jucători ai covăsenilor.

Laszlo Dioszegi: ”Pe Ștefănescu nu îl dau la FCSB nici pentru 100 de milioane de euro!”

Laszlo Dioszegi a mărturisit că așteaptă oferte pentru fotbalistul de 25 de ani. Cu toate acestea, Dioszegi a mărturisit că un transfer iese din discuție dacă este vorba despre FCSB. Patronul covăsnenilor a declarat că, după ultimele declarații făcute de cei de la FCSB, nu l-ar mai ceda roș-albaștrilor pe Marius Ștefănescu nici pentru 100 de milioane de euro.

Patronul covăsnenilor s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Gigi Becali, potrivit cărora ar fi avut o înțelegere cu fotbalistul lui Sepsi ca acesta să nu joace împotriva FCSB-ului. Declarațiile lui Gigi Becali au dat naștere speculațiilor în Superligă, iar Dan Șucu a acuzat un accord existent între fotbalist și FCSB.

”Nu au venit oferte pentru jucători. Până la vară mai e. Azi vine un agent, nu știu pe cine urmărește că nu am întrebat. Așteptăm oferte, nu vreau să spun din burtă niște cifre (n.r. despre prețul lui Ștefănescu).

Sută la sută (n.r. va fi o sumă de șase cifre), pentru că trebuie să le dăm 50% celor de la Viitorul Cluj. Nu avem bani, am avut o discuție cu patronul de la Viitorul Cluj. A spus că dacă dăm 500 de mii de euro în două-trei tranșe, renunță la procente.

Nu am mai discutat cu ei, dar eu vreau să îl dau în străinătate. După toate discuțiile ce au fost, la FCSB nu îl dăm în niciun caz. Au fost niște discuții care nu își aveau locul. La FCSB, nu îl dau pentru nimic în lume, onoarea noastră nu o cumpără nimeni, nici pe 100 de milioane nu îl dăm la FCSB, nu se discută”, a spus Laszlo Dioszegi la Fanatik.

Ce a spus Gigi Becali despre Marius Ștefănescu

"Nu știu eu ce-s astea. Nu ajunge și gata. Nu ajunge că nu-l iau eu. Noi avem contract cu ei că el n-are voie să joace cu noi niciodată, avem convenție semnată. Am semnat, am avut o convenție și am făcut o afacere mare.

De mine n-are voie să spună nimeni niciodată, că eu nu fac blaturi, că nu sunt hoț. Și dacă vrei să-mi dai, nu vreau să iau, că nu sunt hoț", a spus Gigi Becali.