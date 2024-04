”De Zerbi de România” a refuzat-o pe FCSB! Gigi Becali a fost motivul

Tehnicianul a fost ofertat în trecut de FCSB. Se întâmpla după înlăturarea de la echipă a lui Leo Strizu.

Tony da Silva a dezvăluit de ce a refuzat-o pe FCSB

Totuși, portughezul a decis să nu dea curs ofertei primite din partea lui Gigi Becali. La conferința de prezentare la gruparea din Moldova, Tony a fost întrebat despre acest lucru, însă a preferat să răspundă diplomat, fără să dea prea multe detalii.

Ulterior, portughezul a vorbit pe larg despre acest subiect și a explicat de ce a decis să o refuze la acel moment pe FCSB. De altfel, Tony a dezvăluit că a fost în negocieri și cu cei de la Rapid.

Tony a declarat că a refuzat-o pe FCSB din cauza implicării lui Gigi Becali la echipă.

”Cu ambele cluburi cu care am vorbit, m-am interesat de proiect, de viitor, de obiective de tot. FCSB are tot, și Rapid are academie și tot, dar eu prefer să mă duc acolo unde sunt lăsat să-mi fac munca așa cum vreau eu.

Eu am ideile mele clare, unde am libertate de muncă mă duc. Dacă nu, mai bine stau acasă și rămânem prieteni”, a spus Tony, conform digisport.ro.

După ce Tony a refuzat să semneze cu FCSB, Gigi Becali l-a adus la echipă pe Elias Charalambous, o alegere inspirată pentru patronul roș-albaștrilor, având în vedere că echipa sa are mari șanse să devină campioană la finalul acestui sezon.

Tony da Silva a petrecut patru ani la CFR Cluj

Portughezul a copilărit în Franța și și-a petrecut junioratul la Paris Saint-Germain. Revenit în țara natală, Tony a semnat cu Os Sandinenses, unde a rămas timp de doi ani. Până în 2007 când a ajuns la CFR Cluj, Tony a mai jucat pentru formații precum Chaves și CF Estrela.

La gruparea din Gruia a petrecut patru ani, perioadă în care a câștigat două titluri de campion al României, trei Cupe și două Supercupe.

Ulterior, Tony a îmbrăcat timp de un sezon tricoul celor de la Vitoria Guimaraes, iar, în 2012 a ajuns la Pacos Ferreira, unde a rămas timp de două sezoane. Ulterior, Tony a semnat cu Penafiel, unde a rămas până în 2015, atunci când a pus punct carierei de fotbalist.