Câți bani le-a oferit Gigi Becali celor de la Sepsi OSK pentru transferul lui Ștefănescu

Patronul echipei a dezvăluit că nu-l lasă să plece dacă nu primește o ofertă potrivită, de peste 1,5 milioane de euro.

38 de meciuri, 8 goluri și 8 pase decisive a strâns Ștefănescu la Sepsi în sezonul trecut



1,2 milioane de euro este cota de piață a jucătorului de la Sepsi, potrivit Transfermarkt



2 meciuri are Ștefănescu la naționala României

Prețul oferit de Gigi Becali pentru Marius Ștefănescu

Atilla Hadnagy a vorbit despre situația lui Marius Ștefănescu, dezvăluind câți bani a oferit Gigi Becali pentru jucătorul lui Sepsi OSK.

"Venirea lui Florin Ștefan nu are nicio legătură cu interesul Rapidului pentru Ștefănescu. Noi am primit două oferte, de la Rapid și de la FCSB, dar am refuzat. Sunt prostii că am primit un milion de euro de la FCSB sau de la Rapid. Nu am primit.

Ultima ofertă de la FCSB a fost 700.000 ce a zis domnul Becali. Altceva nu am primit și de aceea nu l-am lăsat să plece, mai ales că 50% din drepturile jucătorului nu ne aparțin. Ne-am zis că dacă nu luăm minim un milion pe Ștefănescu, nu are de ce să facem tranzacția. Așa că mai așteptăm.

Doamne ajută atunci dacă domnul Becali a zis că dă și 1,5 milioane în iarnă. Trebuie să joace, i-am zis și lui să nu se grăbească. Trebuie să joace bine la noi și apoi 100% vor veni și ofertele. Nu cred că este dezamăgit, cred că este fericit aici la Sfântu Gheorghe.

A avut rezultate foarte bune, doi ani la rând a dat peste 10 goluri, sperăm și sezonul ăsta să ne ajute mult. Nu cred că este afectat, pentru că știe sigur, și noi știm, că vor veni ofertele dacă el o să joace bine", a declarat directorul sportiv al clubului, potrivit Fanatik.