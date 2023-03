FC U Craiova jubilează după decizia de azi: "Vom fi campioni! Termen de execuție: 3 ani"

Inițial, Comisia de Disciplină hotărâse ca Sepsi să câștige la masa verde din cauza scandărilor xenofobe ale fanilor lui FC U Craiova. Azi, Comisia de Recurs a întors decizia, iar meciul se va rejuca, cel mai probabil joi, pe 16 martie, după ultima etapă din play-off.

Marcel Pușcaș: "FC U Craiova va fi campioană! Termen de execuție: 3 ani!"

Oficialii lui FC U Craiova au considerat decizia de astăzi fiind una "normală", iar Adrian Mititelu a susținut că, în cazul în care echipa se va califica în play-off, cu siguranță va fi o nucă tare pentru toate adversarele.

În ziua deciziei de la Comisia de Recurs, Marcel Pușcaș a postat și el un mesaj optimist. Președintele lui FC U Craiova este încrezător că echipa este capabilă să câștige și campionatul în viitorul apropiat, oferind un termen de trei ani.

1991 este anul în care o echipă din Craiova a câștigat ultima oară titlul în Liga 1

"INTR-O ZI VOM FI CAMPIONI!

Era în luna ianuarie 2019. Era anul in care n-am promovat în liga a-2-a. Disputam promovarea cu Turris, echipa patronului Dragnea. Eram in ianuarie, in cantonament în Antalya. Am adunat echipa la centrul terenului, înainte de antrenament, să le spun câteva vorbe.

Printre ele au fost: 'Măi băieți avem un retur infernal. Suntem la 7 puncte de primul loc. Nu va fi ușor! Dacă nu vom trage toți la aceeași căruță, nu avem nicio șansă! Dar țineti minte ce vă spun: Această echipă, cu noi sau fără noi (inclusiv cu mine), va ajunge in Liga 1. Martori au rămas azi, Napoli și Mogoșanu. Respect, ambilor!

Au trecut 4 ani. Azi pot spune, din nou, că această echipă va fi campioana României! Cu noi, sau fără noi! Mai am trei ani până la pensie. I-am zis unui singur om din club că aș vrea să mă văd incă o dată campion. Se numește Gabi Blondu'.

Am fost de trei ori cu Steaua, dar Craiova este altceva. Este chinul provinciei "complexate". Este provincia nealterată. Este provincia autocenzurată. Este provincia cu probleme și idealuri majore, dar cu bucurii minore. Totul este intempestiv. Reacțiile sunt zbuciumate, de neînțeles deseori. Ele sunt prioritare logicii, uneori bunului simț. Totul durează minute, poate o oră.

Oltenii nu numără până la 10 ca să-ți răspundă. Ei răspund instant. Cum le vine. Craiova este singurul oraș din România în care pozele "Echipei Maxima" sunt incă pe toate tramvaiele. Opresc la roșu la Universitate și-i văd la stop pe prietenii Țicleanu și Beldeanu. Mă leși? M-am săturat de ei. Au burți, sunt cărunți, sunt bunici. Peluza sud, tribuna a2a, nu i-au văzut jucând

Au trecut 40 de ani. Tramvaiele au aceeași vârstă, poate mai mult. Timpul s-a oprit în loc în Craiova. E timpul ca acele să se miște. Trecutul a fost mare, impresionant chiar. E cazul să nu se mai trăiască din amintiri. Când tramvaiele vor fi schimbate in Craiova, craiovenii vor avea parte de o nouă poză pe mijloacele de transport.

Acea poză va fi cu FCU 1948. Termen de execuție: 3 ani. Nu vreau să-mi prelungesc pensionarea. Nu va fi cazul. Sper!", a scris Marcel Pușcaș, pe contul său de Facebook.

FC U Craiova, pe locul 6 după decizia Comisiei de Recurs

În urma deciziei Comisiei de Recurs, FC U Craiova și Sepsi au 28 de meciuri jucate. Oltenii au urcat pe loc de play-off, 6, având în continuare 40 de puncte, în timp ce Sepsi a coborât pe 7, cu 39 de puncte, cele trei puncte primite la masa verde fiind acum șterse.

În etapa 30, ultima din sezonul regulat, FC U Craiova joacă pe terenul lui Hermannstadt, în timp ce Sepsi va evolua contra lui FCSB, pe Arena Națională. Oltenii pot obține calificarea matematică în play-off încă de duminică, dacă înving la Sibiu, iar Sepsi pierde împotriva vicecampioanei.

În cazul în care acest scenariu nu se va îndeplini, meciul dintre Sepsi și FC U Craiova, de săptămâna viitoare, va fi decisiv pentru stabilirea ultimei echipe calificate în play-off.

Cum arată acum clasamentul în Liga 1

1. Farul - 61p

2. CFR Cluj - 60p

3. FCSB - 54p

4. Rapid - 52p

5. Universitatea Craiova - 51p

6. FC U Craiova - 40p*



7. Sepsi - 39p*



8. U Cluj - 34p

9. FC Voluntari - 33p

10. Petrolul - 33p

11. Chindia - 31p

12. FC Botoșani - 31p

13. FC Hermannstadt - 29p

14. UTA Arad - 27p

15. FC Argeș - 27p

16. CS Mioveni - 21p

* FC U Craiova și Sepsi au un meci mai puțin disputat decât celelalte formații