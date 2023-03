"Nu am rezolvat nimic. Procesul s-a amânat până marți. Probabil va mai fi un termen și joi. Sunt foarte multe acte care s-au depus la dosar. Au depus și cei de la Sepsi anumte documente. Comisia e acoperită de lege și era normal să dea un termen.



Am depus înregistrări video, documente, jurisprudență europeană referitoare la astfel de evenimente. Am cerut să obținem anumite sentințe din Europa relevante pentru această situație și pentru a vedea ce fac alții în situații similare. Dacă nu intervine altceva, am mare încredere. Această comisie are în componență doi profesori universitari. S-ar compromite dacă nu iau în calcul argumentele noastre. Asta este marea mea speranță. La ce argumente avem, e greu să nu se admitiă recursul.", a spus Adrian Mititelu, la ieșirea din sediul LPF.